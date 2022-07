Johnson dimitirà com a líder del Partit Conservador i continuarà com a primer ministre del Regne Unit fins a la tardor

El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, presentarà aquest dijous la seva dimissió com a líder del Partit Conservador davant la cascada de dimissions al si del govern, si bé romandrà com a primer ministre fins a la tardor, segons ha informat la cadena de televisió britànica BBC.

Segons aquestes informacions, Johnson ha traslladat la seva disposició d'abandonar el càrrec davant l'augment de la pressió sobre ell durant els darrers dies, i s'obrirà una carrera per a la successió entre els 'tories' de cara a la conferència del partit a l'octubre, quan la persona triada el substituiria com a primer ministre.

Per la seva banda, un portaveu de Downing Street ha confirmat que el primer ministre «donarà avui un discurs al país», sense detallar-ne el possible contingut. Fonts citades per 'The Guardian' apunten que el primer ministre ja ha traslladat la seva decisió al president del Comitè 1922 -el grup parlamentari del Partit Conservador a la Cambra dels Comuns-, Graham Brady.

A primera hora d'aquest dijous han dimitit el ministre britànic per a Irlanda del Nord, Brandon Lewis, i diversos secretaris d'Estat, de manera que ja són més de 50 els càrrecs que han abandonat l'Executiu des de dimarts.