Òmnium Cultural denuncia que «l'Estat espanyol no ha fet res» per investigar el Catalangate

Òmnium Cultural, juntament amb altres organitzacions de defensa dels drets humans com l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), Front Line Defenders, World Organisation Against Torture i Democratic Society, han presentat una denúncia sobre el Catalangate a la seu de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) de Ginebra. «L'Estat espanyol no ha fet res», ha declarat el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

«En una democràcia, un cas com el Catalangate hauria provocat una investigació independent, una comissió d'investigació i l'assumpció de responsabilitats per part dels autors», ha afegit. Les organitzacions han criticat la inacció que ha comès l'Estat espanyol per conèixer els fets.

«És essencial que tots els casos com el Catalangate no quedin impunes, la impunitat només ens guia cap a un sistema que perjudica els drets humans», ha afegit David Oliva de Front Line Defenders.

Per la seva banda, Elies Campo de Citizen Lab, ha volgut evidenciar les mancances jurídiques davant les noves tecnologies. «No hi ha regulació per part de cap legislador per posar un límit. Caminem cap a una societat distòpica on aquestes eines espia es podrien usar massivament, per part de gent corrent, per espiar-se uns als altres. Cal que hi hagi canvis en aquest sentit».

En aquest mateix sentit, sobre l'ús d'aquestes tecnologies, com seria Pegasus, Anna Colom, de Democratic Society, ha recalcat que «és una clara violació de drets humans, drets fonamentals en una societat democràtica».

Finalment, Karlos Castilla de l'IDHC ha conclòs dient que «la tecnologia no és bona o dolenta de per si pels drets humans, però queda clar que el seu mal ús i aplicació poden vulnerar-los greument». Aquesta institució ha posat en marxa una sèrie d'estudis en relació a les noves tecnologies i el seu impacte en els drets humans.