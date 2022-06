MÉS exigeix la compareixença de Sánchez i Marlaska al Senat i condemna la massacre de la tanca de Melilla

El coordinador general de MÉS per Mallorca i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, i el senador autonòmic Vicenç Vidal, han anunciat avui que la formació ecosobiranista demanarà al Senat la compareixença del president Pedro Sánchez i del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per tal que expliquin l'actuació duta a terme per part de la policia espanyola a tanca entre el Marroc i Melilla, on el passat divendres moriren una quarantena de persones i s'hi produïren centenars de ferits.

Apesteguia ha apuntat que «els fets ocorreguts atempten contra els drets humans. Som terra d'acollida i no podem permetre que massacres com la del passat divendres a la tanca de Melilla quedin impunes». El coordinador ecosobiranista ha manifestat que «el president Pedro Sánchez ha d'assumir responsabilitats, ha de donar la cara i ha d'explicar si és cert que va ser una acció coordinada entre els governs d'Espanya i del Marroc». El candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern ha finalitzat apuntant que «el problema de la migració s'ha d'abordar de manera raonable i seriosa, no amb eslògans trumpistes com ha fet el president Sánchez».

Per la seva part, el senador Vidal ha rebutjat també l'actuació policial duta a terme i ha assenyalat que «les paraules del president Sánchez lloant l'actuació policial espanyol no són pròpies d'un suposat líder europeu. Són repugnants i és urgent i indispensable que comparegui per tal de donar explicacions, per això des de MÉS per Mallorca demanam la seva compareixença al Senat».

Finalment, la formació ecosobiranista ha anunciat també que presentarà una PNL al Parlament de les Illes Balears amb l'objectiu de condemnar l'actuació de la policia espanyola i marroquina i per instar al govern d'Espanya a donar les explicacions pertinents. A més, des de la formació reclamen que es garanteixin els drets humans a les fronteres d'Europa i exigeixen a la Unió Europea que vetlli pel seu compliment.