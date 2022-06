Gustavo Petro serà el primer president d'esquerres de Colòmbia

El candidat de l'esquerra, Gustavo Petro, ha guanyat les eleccions presidencials de Colòmbia i aconsegueix una victòria històrica i un gir política al país.

El candidat d'esquerra, Gustavo Petro, ha estat el més votat en la segona volta de les eleccions presidencials colombianes aquest diumenge i serà el pròxim president de Colòmbia en obtenir a prop 11.281.013 vots, equivalents al 50,44%, segons la Registraduría Nacional. Es converteix així en el candidat més votat en la història de les presidencials colombianes.

Petro avantatjava per gairebé 700.601 vots l'ultradretà Rodolfo Hernández, que obtenia el 47,31%, segons el butlletí número 10 de la Registraduría, amb el 100% escrutat.

El candidat aconsegueix així una històrica victòria per a l'esquerra, que per primera vegada aconsegueix accedir a la Casa de Nariño, seu de la Presidència de Colòmbia, i fa un tomb polític en un país governat durant dècades per la dreta.

Hernández es va fer amb més de 5,9 milions de vots en la primera volta electoral del passat 29 de maig, un 28,17% dels sufragis que es varen emetre, només superat per les 8,5 milions de paperetes de Petro (40,34%).

El projecte de Petro recull en gran manera les demandes de les importants protestes socials que varen sacsejar els carrers dels principals carrers de Colòmbia entre 2019 i 2020 i que varen provocar un trasbals polític similar al viscut en països com Xile, l'Equador o el Perú.

El seu programa planteja un canvi radical del model econòmic, basat en un impuls de la producció agropecuària prèvia reforma agrària amb la qual poder atacar la desigualtat. A Colòmbia més de la meitat de les terres estan en mans d'una minoria privilegiada que no arriba al 2% de la població.

Celebracions als carrers

Milers de persones van esclatar en goig i es van llançar aquest diumenge als carrers dels pobles i les ciutats de Colòmbia per a celebrar l'elecció de Gustavo Petro com a president del país, el primer aspirant esquerrà que arribarà a la Casa de Nariño, seu de l'executiu.