La UE ordena que les empreses comptin amb un 40% de dones en els llocs directius

Les grans empreses hauran de comptar amb almenys un 40% de dones en els llocs directius, segons han acordat l'Eurocambra i el Consell Europeu. Aquesta ha estat la quota que han fixat i que s'aplicarà a partir del juny del 2026.

Aquesta directiva estableix un procediment per als consells no executius de les companyies que tenguin una xifra mínima de dones. A més a més, els estats hauran de crear un sistema de penalitzacions per castigar aquelles empreses que no assoleixin aquest mínim.

L'acord encara és provisional, ja que falta tenir l'aprovació del ple de l'Eurocambra i del Consell perquè sigui definitiu.