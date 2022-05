La Unió Europea prendrà mesures si el Regne Unit intenta trencar unilateralment el protocol del Nord d’Irlanda

Davant les darreres declaracions de la ministra d'Exteriors britànica, Liz Truss, el vicepresident de la Comissió Europea, Maos Sefcovic, ha avisat que la Unió Europea respondrà amb totes les mesures a la seva disposició si el Govern britànic continua intentant adoptar canvis legals per a trencar unilateralment el protocol del Nord d'Irlanda. Sefcovic és l'encarregat de supervisar les relacions amb el Regne Unit.

El pacte entre els dos països va ser negociat en el marc de les converses pel Brexit. Concretament, la ministra ha dit que Londres aprovarà pròximament les lleis que esmenaran el protocol de forma unilateral davant de la negativa europea a renegociar les bases del conveni.

Així i tot, Sefcovic no ha definit quines mesures està estudiant la Unió Europa, però, d'altra banda, ja té obert un procediment d'infracció contra el Regne Unit per no aplicar el protocol des que el Brexit es va fer efectiu. Aquest expedient pot arribar al Tribunal de Justícia de la UE si Londres el continua incomplint.