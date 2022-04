El Consell de Mallorca es reuneix amb el batle de Kíiv per a oferir ajuda econòmica i tècnica als municipis d'Ucraïna

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, acompanyada per la presidenta del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i batlessa d'Algaida, Maria Antònia Mulet i el president de la FELIB, Antoni Salas han realitzat una videoconferència amb el president de l'Associació Ucraïnesa de Ciutats i batle de Kíiv, Vitali Klitschkó, per conèixer les necessitats dels municipis ucraïnesos i oferir el suport de Mallorca a través de les accions de cooperació que coordina el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.

«Volíem conèixer de primera mà quines eren les seves principals necessitats perquè l'ajuda que hi destinam sigui la més efectiva possible i expressar-los directament el suport dels municipis de Mallorca als municipis d'Ucraïna» ha assenyalat la presidenta Cladera. «Ens han traslladat que sobretot necessiten ajuda en compra medicaments i logística de transport per fer arribar les ajudes al territori, també ajudes per millorar els serveis informàtics municipals i garantir el dret a la informació a la ciutadania, i suport per començar a dissenyar plans de reconstrucció. També ens han proposat poder acollir a Mallorca infants durant les vacances perquè puguin sortir de l'horror de la guerra durant un mes» ha apuntat.

Cladera ha assegurat que Consell de Mallorca destina inicialment 159.000 euros a través del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació per finançar projectes que responguin en origen a les necessitats presents i futures del poble ucraïnès. Un part dels quals anirà a projectes per atendre els ucraïnesos desplaçats a Eslovàquia a causa de la guerra.

«Estam compromesos en mobilitzar tots els recursos possibles tant per ajudar al poble ucraïnès en origen a través del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, com aquesta ajuda inicial, com per treballar amb ells en la reconstrucció del país una vegada acabi la guerra, a més de ser terra d'acollida, com ja hem demostrat a les persones desplaçades a Mallorca» ha conclòs Cladera.

Per la seva banda, el president de l'Associació Ucraïnesa de Ciutats i batle de Kíiv, Vitali Klitschkó ha traslladat a la presidenta Cladera la necessitat de rebre ajuda econòmica, política i armamentística. «Necessitam el vostre suport, perquè no sabem si la guerra durarà una setmana, un mes o esper, que no duri un any. Nosaltres defensam a les nostres famílies i també us defensam a vosaltres». Klichkó a la seva intervenció també ha destacat la determinació del poble ucraïnès. «Estam disposats a morir pels nostres nins i nines, no crec que els soldats russos vulguin morir per diners».

A la reunió, la presidenta del Consell ha definit juntament amb els batles ucraïnesos els principals eixos d'actuació d'aquests projectes. Que tenen per objectiu, en primer lloc, cobrir l'ajuda humanitària d'emergència, i també garantir el funcionament dels ajuntaments i el manteniment dels serveis públics i establir una col·laboració tècnica per la futura reconstrucció del país.

La institució insular continuarà fent feina de forma coordinada amb l'Associació Ucraïnesa de Ciutats per concretar aquests projectes tan aviat com es pugui i donar una resposta adaptada a la gravetat de la situació a Ucraïna.

Cladera ha aprofitat per fer una crida a tots els ajuntaments i la societat de Mallorca perquè canalitzin les seves ajudes a Ucraïna a través del Fons Mallorquí de Solidaritat i, d'aquesta manera, garantir que els projectes finançats responen a les necessitats reals del poble ucraïnès.