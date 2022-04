Més del 60% dels nostres lectors consideren que l'ocupació militar russa d'Ucraïna serà llarga i tots els escenaris són possibles

Resultat ajustat. A la pregunta «com creus que acabarà la guerra d'Ucraïna?» el 60,37% dels nostres lectors han considerat que l'ocupació militar russa del país serà llarga i tots els escenaris són possibles.

Per contra, el 29,95% dels lectors han considerat que el conflicte es resoldrà amb la independència del Donbass i l'annexió russa de Crimea. Finalment, només el 9,68% creu que l'exèrcit ucraïnès guanyarà i aconseguirà fer fora del territori les tropes russes.

El control del sud del país

Més d'un mes després de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna, els combats se centren ara a la regió sud i sud-est del país. L'objectiu, segons Rússia, és assolir «l'alliberament» de la regió del Donbass així com l'annexió de part del territori ucraïnès.

Els ucraïnesos continuen plantant cara i defensant-se dels cruents atacs de l'artilleria i l'aviació russa, mentre les tropes de Putin ja es despleguen per tota la regió amb la intenció d'arribar fins Odessa.

La guerra ja ha causat milers de soldats i civils morts, mentre el nombre de refugiats supera els 5 milions de persones. Ara com ara, les converses de pau no han donat el fruit esperat i sembla que l'alto el foc es troba cada vegada més lluny. De fet, Zelenski ha tornat a demanar una reunió cara a cara amb Putin, però no ha tingut cap resposta favorable.

Sigui com vulgui, el drama de la guerra continua colpejant Ucraïna i sembla que el conflicte armat, ara per ara, no té una solució a curt termini.