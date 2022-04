Més de 150 persones ferides en enfrontaments a l'esplanada de les Mesquites, a Jerusalem

Més de 150 persones han resultat ferides de diversa consideració com a resultat de l'enfrontament entre manifestants palestins i policia israeliana als voltants de la mesquita d'Al-Aqsa, a Jerusalem. Aquest espai, el tercer més sagrat de la religió islàmica, torna a viure enfrontaments en plena celebració del Ramadà.

Segons fonts de la seguretat hebrea hi ha més de 150 ferits a l'anomenada esplanada de les Mesquites. Els manifestants han llançat pedres contra les forces israelianes i els agents els han disparat bales de goma.

La gran majoria de ferits són palestins que eren a l'esplanada. Són 152, segons informa la Mitja Lluna Roja, l'equivalent a la Creu Roja als països de tradició islàmica. La majoria de ferides són per impacte de bales de goma i per cops de porra. També hi ha tres policies ferits.

Hi ha també centenars de detinguts, segons detalla el govern d'Israel. Segons les autoritats hebrees, els palestins que eren a la mesquita d'Al-Aqsa han llançat petards i pedres cap a la banda del mont del Temple jueu, després de la pregària matinal del ramadà. La policia afirma que ha entrat per dispersar la multitud.

Un escenari sensible

Aquests fets passen en plena celebració del Ramadà i després d'una sèrie d'atacs a Israel i també d'operacions israelianes d'atac a Cisjordània.

Al-Aqsa és un punt de tensió recurrent entre les dues comunitats. Per als jueus, és el mont del Temple i la part exterior del mur que rodeja la mesquita és el conegut mur de les Lamentacions, venerat pels jueus.