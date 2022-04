Rússia amenaça: «Si Suècia i Finlàndia entren a l'OTAN desplegarem armes nuclears al mar Bàltic»

«Rússia haurà de reforçar les seves forces terrestres, marítimes i aèries al mar Bàltic, i desplegar armes nuclears, si Suècia i Finlàndia es converteixen en socis de l'OTAN», això ha declarat, aquest dijous, Dmitri Medvédev, vicepresident del Consell de Seguretat de Rússia i home de la màxima confiança del president rus, Vladímir Putin, remarcant que la longitud de la frontera entre Rússia i l'OTAN es duplicaria.

Medvédev també ha dit que «Caldrà reforçar l'agrupació de les forces de terra, la defensa antiaèria i desplegar forces navals importants en aigües del golf de Finlàndia».

Com a conseqüència, ha afegit, «ja no es podrà parlar d'estatus no nuclear per al Bàltic», perquè «l'equilibri haurà de restablir-se».

També ha afegit: «Ningú amb dos dits de front vol preus més alts i impostos més alts, més tensió a les fronteres, [míssils] Iskander, [míssils] hipersònics i vaixells amb armes nuclears literalment a tocar de casa seva».

«Esperem que s'imposi el seny dels nostres veïns el nord», ha escrit Medvédev, abans d'afegir: «Si se'ns força la mà... Bé, tengueu en compte que no vàrem ser nosaltres qui ho vàrem proposar.»

L'exprimer ministre de Putin i president rus entre 2008 i 2012 ha assegurat, també, que «fins avui, Rússia no ha pres aquesta mesura i no pensava prendre-la».

Considera, a més, que no té cap sentit que Suècia i Finlàndia entrin a l'OTAN arran de l'«operació militar especial» de l'exèrcit rus a Ucraïna -el nom oficial de la invasió-, perquè «ja hi havia hagut intents d'arrossegar-los a l'OTAN» i, sobretot, perquè Rússia no té cap disputa territorial amb Suècia i Finlàndia «com [sí la té] amb Ucraïna».

Des d'aquests dos països, en canvi, les coses es veuen de manera ben diferent. Des del principi de la invasió russa d'Ucraïna han deixat clar que la situació de la seguretat a Europa ha canviat.

La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, ha declarat que decidiran si entren a l'OTAN «en setmanes, no mesos».

Suècia, segons els mitjans d'aquest país, té intenció d'anunciar l'ingrés a l'OTAN el proper mes de juny, durant la celebració de la cimera que s'ha de fer a Madrid.