Zelenski torna a demanar una trobada directa amb Putin: «Només ell pot decidir quan acabarà aquesta guerra»

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha tornat a demanar aquest dissabte una trobada directa amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, l'única persona capacitada per a ordenar la suspensió de la invasió russa del país que va començar el 24 de febrer i que ha desencadenat una catàstrofe humanitària.

«Avui, Ucraïna no té més remei que asseure's a la taula de negociacions», ha declarat Zelenski sobre les difícils converses ministerials de pau que van començar fa unes setmanes. No obstant això, el mandatari ucraïnès ha insistit que la solució resideix en una cimera amb el líder del Kremlin.

«A Rússia ningú més té el poder d'aturar aquesta guerra. Només ell (Putin) decideix quan acabarà», ha explicat el mandatari en una entrevista publicada aquest dissabte pel diari alemany 'Bild'.

En ella, Zelenski ha tornat a acusar a Rússia de cometre crims de guerra contra la població civil en ciutats recentment alliberades com Bucha, que va visitar recentment. Aquests escenaris, va confessar, han radicalitzat encara més la seva postura. «Sento odi cap a Rússia, cap als soldats russos. Quan veig aquestes imatges confrontant-se als meus ulls. Nens assassinats sense cames, sense braços. És una rancúnia, és terrible», ha declarat.

El president ucraïnès ha valorat de manera positiva la resposta internacional a aquesta massacre, però ha lamentat una topada particular amb un «líder europeu» el nom del qual no va voler revelar i que li va demanar «proves específiques» que les tropes russes havien comès la matança.

«Em va dir: 'Mostra'ns proves que no va ser un muntatge'», ha manifestat Zelenski sobre l'ocorregut en Bucha. Rússia ha assegurat que les seves forces no van cometre allí cap crim de guerra i va acusar per contra a Ucraïna d'escenificar la massacre.

D'altra banda, Zelenski ha lamentat la lentitud que va tenir Alemanya a l'hora de facilitar una resposta unida al suport militar europeu d'Ucraïna. «Al principi, Alemanya no ens va donar suport amb armes» i ha dit obertament que «no serem membres de l'OTAN». «Alemanya és conservadora i freda, però sembla que ara el tren ja s'està movent», ha manifestat.