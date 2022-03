Juan Carlos I no té immunitat al Regne Unit i podrà ser jutjat pel presumpte assetjament a Corinna Larsen

El rei emèrit espanyol, Juan Carlos I , no podrà recórrer la decisió dictaminada pel jutge britànic Matthew Nicklin, del Tribunal Superior de Londres, que determina que no té immunitat. Per tant, podrà ser jutjat al Regne Unit.

El judici és per la demanda presentada per la seva examant Corinna Larsen, per un

presumpte assetjament. Així i tot, l'exmonarca espanyol encara pot demanar el permís per recórrer aquest dictamen directament davant el Tribunal d'Apel·lació, cosa que els seus advocats ja han indicat que faran.

A la demanda, Larsen denuncia assetjament continuat des del 2012 fins al 2020 per part de Juan Carlos I i demana una indemnització. La demandant ha descrit amenaces, difamacions, vigilància il·lícita encoberta, seguiments i intervencions il·legals al mòbil i als ordinadors per part dels serveis d'intel·ligència espanyols i d'agents vinculats al rei emèrit espanyol.