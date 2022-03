Més del 90% dels nostres lectors consideren que la nova postura del Govern espanyol sobre el Sàhara Occidental és una «traïció majúscula al poble sahrauí»

Clara i contundent majoria. El 90,31% dels nostres lectors consideren que la nova postura del Govern espanyol sobre el Sàhara Occidental és una «traïció majúscula al poble sahrauí». Per contra, només el 9,69% consideren que la proposta d'autonomia del Marroc és «una solució raonable».

Sigui com vulgui, la postura adoptada la setmana passada per l'Executiu espanyol encara genera polèmica. Pedro Sánchez, que compareixerà dimecres al Congrés espanyol, dona ara per bona la proposta del Marroc d'una autonomia especial per a la regió dins les fronteres del regne alauita, traint així la causa sahrauí.

De fet, aquesta solució xoca frontalment en les resolucions de Nacions Unides que defensen un referèndum d'autodeterminació per al Sàhara Occidental i incompleix els acords arribats fins ara en el marc del Dret Internacional.

La postura del Govern espanyol ha generat un profund malestar entre molts sectors socials de l'esquerra que defensen la causa del poble sahrauí. En aquest sentit, cal remarcar que la presidenta Francina Armengol ja ha mostrat el seu suport al poble sahrauí i la necessitat d'un acord consensuat.

Mentre el Front Polisario ha assegurat que la postura espanyola legitima la repressió exercida pel Marroc, s'han succeït desenes de concentracions arreu de l'Estat en defensa del poble sahrauí. Unes manifestacions que exigeixen un Sàhara lliure i que reclamen a Sánchez que rectifiqui la seva postura. El futur del poble sahrauí hi està en joc.