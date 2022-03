Els EUA constaten un alentiment del moviment de les tropes russes entorn de Kíiv i altres ciutats

El Departament de Defensa dels Estats Units coincideix amb la intenció declarada aquest passat divendres per l'Estat Major de les Forces Armades de Rússia de centrar les seves operacions ofensives en l'est d'Ucraïna després de constatar un alentiment del moviment per terra de les tropes russes entorn de la capital, Kíiv, i altres ciutats del país, si bé la campanya de bombardejos persisteix com en dies anteriors.

«Sembla que (Rússia) ha cessat tot interès pel que fa al moviment per terra de les seves tropes cap a Kíiv, però òbviament els atacs aeris, com els bombardejos i atacs de llarg abast continuen produint-se», ha declarat un alt responsable del Pentàgon sota condició d'anonimat en declaracions recollides per la web del Departament de Defensa.

No obstant això, la font estatunidenca ha posat l'accent que les tropes «no han realitzat avanços cap a la ciutat, ni des del nord ni des del nord-oest, i en el que a l'est es refereix, segueixen on estaven».

Pràcticament, la mateixa situació s'està produint en Chernígov i a Khàrkiv encara que, en aquest cas, els Estats Units està registrant combats «molt, molt intensos» amb les forces ucraïneses «per a impedir qualsevol moviment addicional dels russos».

Així doncs, i en termes generals, el Pentàgon ha detectat un possible canvi d'estratègia russa amb la doble intenció: com a «potencial tàctica de negociació» amb Ucraïna en les converses de pau i, en un àmbit més tangible, «per a impedir el desplaçament de les forces ucraïneses a l'est del país».

De fet, el Pentàgon s'ha remès directament a la roda de premsa donada el divendres per l'adjunt a l'Estat Major de Rússia, general Serguei Rudskoi, que declarava el «final de la primera fase» de la invasió d'Ucraïna, que va començar el 24 de febrer, per a «concentrar els esforços principals a aconseguir l'objectiu principal, l'alliberament de la regió del Donbass».

«És el que els mateixos russos han dit», ha indicat la font del Pentàgon referent a això. «Estan donant prioritat a aquest aspecte i nosaltres coincidim amb aquesta valoració, o almenys la informació de la qual disposem coincideix amb ella», ha asseverat.