Borrell demana d'abaixar la calefacció a les cases per tallar els llaços econòmics amb Rússia

L'Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, vol fer una «croada política» contra Rússia a escala europea i h apostar per apostar pels esforços col·lectius i les lliçons apreses de la crisi de la Covid-19. Concretament, el polític ha demanat als europeus d'abaixar la calefacció a les seves cases per a tallar els llaços econòmics amb Rússia, en represàlia per l'ofensiva militar contra Ucraïna.

La seva estratègia comença per limitar al màxim la dependència energètica. «Tallin el gas a les seves cases, disminueixin la dependència de qui ataca a Ucraïna i comprometem-nos més en una defensa col·lectiva», ha dit. «El que hem fet durant el coronavirus cal fer-ho amb Ucraïna. Un compromís col·lectiu davant una tasca històrica. Hem començat tard, però val més tard que mai», ha afegit, fent una comparació entre abaixar la calefacció i dur la màscara durant la pandèmia.

Borrell considera que la resposta inicial enfront de Moscou no és suficient i, per això, s'haurien de reforçar les sancions europees cap a Rússia. Així com, sobre temes militars, vol que els estat membre augmentin la despesa militar, per poder construir una seguretat i defensa col·lectiva; la UE ha de repensar «què vol ser» i com defensar els seus valors i principis del «cercle de foc» en el qual es troba envoltat, ha explicat.