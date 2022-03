Moviment Ibèric Antinuclear: «La possibilitat d'un nou desastre nuclear a Europa es fa cada dia més propera»

L'Autoritat Nuclear Ucraïnesa ha anunciat que aquesta nit del 3 al 4 de març, al voltant de la 01:00, l'exèrcit de la Federació Russa ha començat el bombardeig del setge de la central nuclear de Zaporizhzhia, la més gran d'Europa.

Hi ha hagut incendis a l'emplaçament de la central que han estat extingits a les 06:20 pels Serveis d'Emergència. Fins ara no hi ha informació sobre els morts i els ferits. La central ha estat presa per les forces militars de la Federació Russa. El personal continua als seus llocs de treball, monitoritza l'estat dels reactors i «assegura la seva operació segons els requisits dels procediments de procés per a una operació segura. No s'han registrat canvis en la situació de radiació», va comunicar l'Autoritat Nuclear Ucraïnesa en el seu darrer informe.

El dia abans de l'atac, dels sis reactors de 1000 MW de potència (semblants als que operen a l'Estat espanyol), en funcionaven només tres (núm. 2, 3 i 4). Ara només opera la unitat núm. 4, amb una potència de 690 MW, per a aportar subministrament per a les operacions necessàries.

«Preocupa enormement que els treballadors puguin mantenir la refrigeració del combustible nuclear als reactors. Però també a les piscines de combustible gastat on s'ha de refredar el combustible que es treu del nucli a cada recàrrega. En un emplaçament amb sis reactors grans, s'acumula una gran quantitat de combustible gastat a temperatures de centenars de graus. Si fallen els sistemes de circulació i refredament de les piscines, pot passar com a Fukushima, s'evaporarà l'aigua, no es bloquejaran les emissions radioactives i fins i tot pot cremar el material», han explicat. L'Autoritat Nuclear Ucraïnesa declara que «pot superar tots els accidents anteriors en plantes d'energia nuclear, inclòs l'accident de Chernobyl i l'accident a la planta d'energia nuclear Fukushima Daiichi».

La central de Zaporizhzhya, a més, té una instal·lació d'emmagatzematge en sec de combustible nuclear gastat, és a dir, en contenidors, situats en una esplanada oberta. El que a l'Estat espanyol s'anomena Magatzem Temporal Individualitzat o ATI. Els contenidors es dissenyen amb una certa capacitat de resistència a impactes, però no a armes militars. Aquest és un altre risc molt seriós d'emissió radioactiva.

El Moviment Ibèric Antinuclear reitera que les nuclears són «un punt feble en la seguretat d'un país en cas de guerra. Siguin objectiu intencionat o no, és un perill que la indústria nuclear i els seus suports polítics no volen afrontar, però és molt evident que és part del risc que implica aquesta energia».

Per al Moviment Ibèric Antinuclear, l'atac a Zaporizhzhya és un «acte de guerra totalment injustificable. El risc nuclear afectaria el territori ucraïnès i, depenent dels vents, els països veïns, Moldàvia, Romania, la pròpia Rússia i el mar Negre. La central es refrigera amb aigües del riu Dnieper el curs del qual desemboca en aquest mar a uns 220 km al sud, comunicat amb el Mediterrani per l'estret del Bosfor o d'Istanbul».