[VÍDEO] Sánchez anuncia que enviarà armes a Ucraïna

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que entregarà material militar ofensiu a Ucraïna durant el discurs per explicar la posició de l'Estat espanyol en el conflicte al Congrés dels Diputats aquest dimecres. «A una amenaça europea hem de donar una resposta europea», ha justificat Sánchez, defensant que la resposta a l'atac de Rússia ha de ser coordinada entre tots els països de la Unió Europea i que només enviaria armes a través dels fons europeus.

Aquestes declaracions han causat desavinences en la Cambra Baixa espanyola, ja que, per una banda, la ministra de Drets Socials i líder de Podem, Ione Belarra, ha criticat l'enviament d'armes a Ucraïna, dient que «contribuir a l'escalada bèl·lica no resoldrà abans el conflicte i ens pot dur a un escenari absolutament incert i molt perillós de conflicte mundial»; afegint que considera que «no és la mesura més eficaç per acabar amb el conflicte al més aviat possible». En canvi, la portaveu del PP al Congrés, Cuca Gamarra, ha celebrat que el president espanyol hagi «rectificat», declarant, respecte a les declaracions de Belarra, que «si els aliats li fallen, no es preocupi que recorrerem junts el camí, no falli a Ucraïna i als espanyols».

Llarg aplaudiment del Congrés a l'ambaixador ucraïnès. Pedro Sánchez condemna l’atac rus: “Voldria traslladar el dolor del poble espanyol per la pèrdua de vides humanes a Ucraïna” https://t.co/99P13ex2LE pic.twitter.com/IT78PlQ8o5 — 324.cat (@324cat) March 2, 2022

Sánchez, per a sancionar a Rússia, ha explicat que impulsarà que es declari Rússia paradís fiscal i que se l'inclogui en la llista negra, per tal d'«aïllar el govern de Putin i l'oligarquia russa». «És un intent brutal de frenar la construcció d'un espai polític fonamentat en la defensa d'uns valors radicalment oposats a l'autoritarisme que Putin representa», ha declarat el president espanyol mentre acusava Vladímir Putin de no voler que avanci la democràcia a Europa, per mitjà d'«una violació a la legalitat internacional» i un «intent de redefinir les fronteres europees per la força».

Finalment, com que l'ambaixador espanyol a Ucraïna seguia la sessió des de la tribuna de l'hemicicle, els presents a la sala han emès una forta ovació, mentre Sánchez li ha demanat que traslladi la solidaritat i el respecte al poble d'Ucraïna.