Explosions i enfrontaments a Kíev durant la tercera jornada del conflicte entre Rússia i Ucraïna

Diverses explosions han sacsejat la capital d'Ucraïna, Kíev, durant la matinada d'aquest dissabte, i s'estan produint enfrontaments en la zona de Beresteiska, a escassos nou quilòmetres de la coneguda plaça Maidàn, i en una central tèrmica en Troieschyna, en l'altre extrem de la ciutat.

Segons ha informat el periòdic 'The Kíev Independent', hi ha hagut prop de 50 explosions i trets amb metralladores prop del zoològic de la ciutat, i per la zona del metro de Beresteiska, situada sota l'encreuament entre l'avinguda Peremohy.

Al voltant de les 04.08 hores (hora local), s'hauria produït un atac a una unitat militar ucraïnesa en aquesta avinguda, que ha estat rebutjat, tal com recull el servei de premsa de les Forces Terrestres d'Ucraïna i com ha pogut confirmar l'agència de notícies ucraïnesa Unian.

A més, el citat diari ha informat que almenys 60 sabotejadors russos haurien estat abatuts a Kíev, segons l'assessor del ministre d'Interior, Viktor Andrusiv, i s'haurien produït combats també en una central tèrmica en Troieshchyna, la zona nord del marge esquerre de Kíev.

Aquesta mateixa informació ha estat confirmada també per la cadena estatunidenca CNN, que ha assenyalat que el Servei Estatal de Comunicacions Especials d'Ucraïna ha confirmat en la nit d'aquest divendres a dissabte enfrontaments en un suburbi en l'est de la capital, Kíev, prop de Troieschyna.