FundiPau: «Cal que Rússia aturi l’atac. Cal aturar l’escalada militar. En aquest conflicte és molt preocupant el perill nuclear»

FundiPau (Fundació per la Pau) l'entitat de referència en l'amdit de la Cultura de la Pau, que treballa perquè cada vegada hi hagi més persones que es comprometin a construir un món sense violència i en pau, ha emès un comunicat sobre la invasió d'Ucraïna per part de l'exèrcit rus.

El comunicat es titula 'Davant l’atac a Ucraïna' i el reproduïm íntegrament.

Comunicat de FundiPau

«L’atac militar rus sobre Ucraïna és absolutament intolerable i suposa l’inici d’una guerra de conseqüències imprevisibles i alarmants. I, en el context de la crisi al Donbass dels darrers vuit anys, aquesta escalada bèl·lica no suposa cap garantia de millora de la situació i, en canvi, sí que assegura més destrucció, més vulneració de drets humans i un agreujament de la crisi oberta.

De fet l’atac d’avui ja ha produït, a més de l’inevitable sofriment de la població d’Ucraïna, les primeres víctimes mortals i els primers desplaçaments de ciutadans que cerquen refugi. Per cert, si Europa vol mostrar compromís i solidaritat, no pot girar-los l’esquena i els ha d’acollir.

Cercar objectius polítics i geo-estratègics a base d’amenaçar i atacar la població és absolutament inacceptable i això és el que està fent i expressant Putin de forma clara aquests darrers temps. Les ànsies megalòmanes i imperialistes darrere d’aquest atac, doncs, són evidents i és seva la responsabilitat de l’atac d’avui.

Però, en cap conflicte, tampoc en aquest, les coses són blanc o negre.

En aquest sentit, no totes les preocupacions russes són menyspreables i, en tot cas, no totes les opcions preventives i de negociació s’havien explorat. L’expansió de l’OTAN cap a Rússia és un fet des de fa anys que, ara, revela la seva irresponsabilitat. En aquest sentit, urgeix una reflexió crítica, seriosa, valenta i honesta per part dels països d’Europa sobre el paper real que, en termes de promoció de la seguretat, fa un organisme com l’OTAN al continent.

I és imprescindible una aposta per una seguretat global, humana i compartida posant en el centre les persones, la justícia global, els drets humans i la construcció de pau.

En aquest conflicte, a més, és molt preocupant el perill nuclear. Cal recordar d’una banda, que a Ucraïna hi ha diverses centrals nuclears i, de l’altra, que en cas d’una escalada progressiva i descontrolada del conflicte hi ha la temptació d’usar armes nuclears (fet que el mateix Putin ha insinuat en les seves declaracions), cosa que suposaria una autèntica catàstrofe humanitària.

Cal que Rússia aturi l’atac. Cal aturar l’escalada militar abans de caure en una guerra de proporcions devastadores. Cal retirar les tropes i tornar a l’espai de la negociació, l’acord i el diàleg.

Una guerra sempre és un fracàs. I un crim que pateix la població. La guerra no és una opció. Cal redoblar tots els esforços, civils, socials, polítics i diplomàtics per fer possible sortir de la guerra».