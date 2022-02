Els EUA insisteixen que Rússia està «a punt d'atacar» Ucraïna

El secretari de Defensa dels Estats Units, Lloyd Austin, ha assegurat aquest dissabte des de Lituània que Rússia està «a punt d'atacar» Ucraïna.

«Estan desplegant-se i ara estan a punt d'atacar», ha afirmat Austin. Així, ha explicat que les forces russes «estan movent-se cap a les posicions exactes des de les quals poder realitzar un atac».

«Vull que tothom a Lituània, Estònia i Letònia ho sàpiguen... I vull que el president Putin i el Kremlin sàpiguen que els EUA està amb els seus aliats», ha subratllat Austin. «Ens prenem de debò els nostres compromisos amb l'OTAN i amb els nostres aliats», ha indicat.

Austin ha recordat que Washington ha enviat tropes per a reforçar als aliats de l'OTAN i que «tenim a milers més llestes per a quan se'ns digui, per al seu desplegament quan els aliats de l'OTAN ho sol·licitin».

«Putin diu que no vol veure una OTAN forta en el flanc occidental i això és exactament el que està aconseguint. Les accions de Rússia només han unit encara més a l'aliança», ha assegurat.

En qualsevol cas, el màxim responsable del Pentàgon ha indicat que «hem de continuar intentant (una solució diplomàtica) fins a l'últim minut, fins que ja no sigui possible».

Exercicis balístics

Per part seva, el Kremlin ha donat per conclosa «amb èxit» la sèrie d'exercicis balístics programada per a aquest dissabte entre Rússia i Bielorússia sota la supervisió directa dels mandataris de tots dos països, Vladimir Putin i Alexander Lukashenko.

«Sota el lideratge del Comandant en Cap Suprem de les Forces Armades, Vladimir Putin, s'ha dut a terme un exercici planificat de les forces de dissuasió estratègica, durant el qual es van llançar míssils balístics i de creuer», ha informat el Kremlin.