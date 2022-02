Rússia acusa Washington de dur a terme «una campanya de desinformació a gran escala»

El Ministeri de Relacions Exteriors de Rússia ha acusat Washington de dur a terme una «campanya de desinformació a gran escala» sobre una possible invasió russa d'Ucraïna poques hores abans d'una trucada telefònica entre el president dels Estats Units, Joe Biden, i el seu homòleg rus, Vladimir Putin.

«A finals de 2021 i principis de 2022, l'espai d'informació global ha registrat una campanya mediàtica sense precedents en la seva escala i sofisticació, l'objectiu de la qual és convèncer a la comunitat mundial que la Federació Russa està preparant una invasió del territori d'Ucraïna», ha ressaltat en un comunicat el Ministeri de Relacions Exteriors.

Per part seva, l'ambaixador de Rússia als Estats Units, Anatoli Antonov, ha mantingut aquesta mateixa línia i ha assenyalat que les declaracions de l'assessor de Seguretat Nacional dels Estats Units, Jake Sullivan, qui parlava d'un possible atac imminent, responen al «desig de l'Administració de maximitzar el grau de la campanya de propaganda» contra Rússia.

«Els comentaris dels polítics que Rússia 'atacarà' a Ucraïna durant o després dels Jocs Olímpics no estan recolzats per cap evidència. Washington simplement continua 'desinformant'», ha emfatitzat Antonov.

Sullivan, per part seva, ha urgit als residents estatunidencs a abandonar Kíev en les pròximes 48 hores davant possibles atacs a la frontera per part de Rússia, encara que també ha ressaltat que «el president Putin no ha pres una decisió final». De la mateixa manera, els Estats Unitats ja han enviat, als seus diplomàtics no essencials, l'ordre d'abandonar Ucraïna.