Creus que una nova guerra a Ucraïna és inevitable?

El focus d'atenció està situat de nou a Europa de l'Est. L'amenaça d'una nova intervenció militar de Rússia sobre Ucraïna centra l'actualitat internacional.

Rússia considera Ucraïna un interès vital i vol evitar, costi el que costi, la seva possible annexió a l'OTAN. Els EUA, per part seva, defensen la sobirania ucraïnesa i es mostren contraris a qualsevol ingerència per part de Putin.

La tensió no ha deixat de créixer aquesta darrera setmana, amb milers de militars russos desplegats a la frontera, mentre les converses diplomàtiques intenten frenar aquesta escalada bèl·lica.

Davant aquesta situació, des de dBalears demanam als nostres lectors si pensen que el conflicte armat és inevitable o si per contra és possible una sortida diplomàtica. Les respostes de l'enquesta són les següents:

Sí, els EUA i Rússia hi tenen massa interessos.

No, encara pot triomfar la diplomàcia i el multilateralisme.