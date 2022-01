El Tribunal de Cassació de Bèlgica fixa el 18 de gener per a prendre una decisió definitiva sobre Valtònyc

El Tribunal de Cassació de Bèlgica s'ha marcat de termini una setmana per a decidir sobre el recurs a l'extradició del raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut com Valtònyc, al qual la Justícia espanyola reclama després d'haver-lo condemnat per amenaces, enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona.

En una vista aquest dimarts en el Palau de la Justícia de Brussel·les, el tribunal de Cassació ha escoltat les parts durant uns 40 minuts i ha fixat el 18 de gener per a prendre una decisió en última instància sobre el lliurament del raper mallorquí.

Cassació és la darrera instància que es pronuncia sobre la forma però no sobre el fons, per la qual cosa la seva decisió ha de validar o anul·lar la sentència però no pot modificar-la. En cas d'admetre el recurs, el cas haurà de tornar a ser examinat per la Justícia belga.

El lliurament de Valtònyc, que va traslladar la seva residència a Bèlgica el juny de 2018, ja va ser rebutjada en primera instància.

Entremig, el jutge de Gant va elevar al Constitucional belga el cas dels atacs al Rei. El magistrat es va aferrar a la llei belga de 1847 que protegeix la figura del monarca, però l'alt tribunal la va declarar inconstitucional en considerar que col·lideix amb la llibertat d'expressió i «no satisfà una necessitat social urgent i és desproporcionada amb l'objectiu de protegir la reputació de la persona del Rei».