Amnistia Internacional demana que «Espanya suprimeixi del Codi Penal els delictes d'enaltiment del terrorisme i d'injúries a la Corona»

Amnistia Internacional ha qualificat de «Gran notícia per a la llibertat d’expressió» que el Tribunal d'Apel·lació de Gant, Bèlgica, hagi confirmat que Josep Miquel Arenas, Valtònyc no pot ser extradit a Espanya pels delictes d'enaltiment del terrorisme, injúries a la Corona i amenaces pels quals va ser condemnat a l'Estat espanyol.

Amnistia explica que «la justícia belga ja va denegar el 2018 l'extradició de Valtònyc, considerant que la seva legislació penal no contenia cap disposició sobre 'enaltiment del terrorisme', ni tampoc sobre 'amenaces no condicionals', sense exigir una quantitat de doblers o una altra condició» i que recentment, a l'octubre, «el Tribunal Constitucional de Bèlgica va establir que la llei del S.XIX que tipificava com a delicte les injúries al rei no complia amb els estàndards internacionals sobre llibertat d'expressió, i no era compatible amb el Conveni Europeu de Drets Humans».

Des d’Amnistia Internacional, diuen, «ja varem denunciar que, tot i que hi hagi qui consideri ofensives o escandaloses les cançons de Valtònyc, la sentència condemnatòria dictada a Espanya és una restricció desproporcionada del seu dret a la llibertat d’expressió» i afegeixen que «Per aquesta raó ja havíem instat les autoritats espanyoles a retirar l'ordre de detenció contra Valtònyc a Bèlgica, i a aquest país a complir les seves obligacions amb els Drets Humans no facilitant l’entrega a Espanya, on el raper podia ingressar a presó».

Finalment, l'organització de defensa dels Drets Humans ha demanat que «Espanya harmonitzi la seva legislació amb les normes internacionals dels Drets Humans, suprimint del Codi Penal els delictes d'enaltiment del terrorisme i d'injúries a la Corona, que restringeixen indegudament la llibertat d’expressió».