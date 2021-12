La inversió militar creix per sisè any consecutiu segons l'informe anual de l'Agència Europea de la Defensa

Segons l'informe anual de l'Agència Europea de la Defensa (EDA) la inversió militar creix per sisè any consecutiu, situant-se a l'1,5% del PIB del bloc europeu. La despesa militar al si de la Unió Europea va assolir el 2020 el seu màxim històric amb 198.000 €, fet que suposa un increment del 5% respecte a la xifra de l'anterior, que ja va suposar un altre rècord.

Tot i la crisi del coronavirus, la inversió en Defensa a Europa va augmentar en 19 dels 27 Estats membres de la Unió. D'aquests, 13 van augmentar en més d'un 5% la despesa militar, sis ho van fer en un 10% o més. Per contra, set països més de la UE van contraure la seva inversió en Defensa en comparació a l'any anterior, ha apuntat l'informe de l'EDA.

Aquesta despesa es concentra en investigació i tecnologia, que es va situar l'any passat en 2.500 milions gràcies a l'impuls de França i Alemanya, els quals representen el 90% de la despesa en aquesta matèria. Aquesta dada suposa un creixement del 46% respecte dels nivells d'inversió del 2019.

Per altra banda, l'EDA assenyala que no s'han aconseguit els objectius fixats per a la compra col·lectiva d'equipament i projectes de recerca col·laborativa, situant-se en un mínim històric amb 4.100 milions, un 13% menys que l'any anterior. L'objectiu de la Defensa comuna europea era fer un 35% de les compres de forma conjunta a la UE, però només un 11% es va fer per aquesta via, lluny de l'objectiu marcat pels projectes de la Cooperació Permanent Estructurada (PESCO).