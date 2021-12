Esperança al Brasil: la diputada Tabata Amaral aposta per una gran coalició de l'esquerra i el centredreta per a tombar Bolsonaro

A poc menys d'un any per a les següents eleccions al Brasil i amb les possibles candidatures encara sense fer-se oficials, encara que previsiblement ja resoltes, la diputada del Partit Socialista Brasiler (PSB), Tabata Amaral, aposta per crear una gran coalició de l'esquerra, però incloent també al centredreta, per a treure del poder al president Jair Bolsonaro.

«Si poguéssim crear una coalició de partits d'esquerra i centredreta seríem més forts no només per a derrotar Bolsonaro, sinó també al bolsonarisme», ha valorat qui és la diputada més jove del Congrés brasiler, amb tan sols 28 anys.

Aquesta «pèrdua de reputació» que ha deixat per a ella aquests anys de Bolsonaro ha provocat un estancament en el desenvolupament econòmic i social del Brasil, i per això el més immediat és poder elegir a un president que «tingui opcions de governabilitat perquè hi ha tot un país per a reconstruir».

«Dins del Partit Socialista Brasiler hi ha moltes visions diferents», però «jo secundo que puguem estar en una coalició més àmplia, que tingui un projecte de país per a l'educació, per a la creació d'ocupació, fins i tot abans de debatre els noms (...). Jo estic disposada a ajuntar-me amb persones que pensen diferent, però que siguin demòcrates, per a evitar que Bolsonaro sigui reelegit», ha subratllat.

Amaral considera que la situació actual del Brasil és «molt greu», amb el país de tornada als índexs de baix desenvolupament i pobresa dels quals havia aconseguit sortir fa ja temps. Hi ha vint milions de persones que «no saben si menjaran tots els dies», amb una «desocupació altíssima», una política mediambiental «irresponsable» i una reculada en educació no vista des de fa vint anys.

«Cal entendre la importància, la gravetat del moment» i treballar «per a aconseguir una coalició el més àmplia possible i tenir un país unit per a enfrontar-nos a Bolsonaro», emfatitza Amaral, per a qui la recent reunió entre l'expresident Lula da Silva i l'exgobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, una d'aquestes figures de la dreta moderada, «ajuda a tenir aquesta visió més àmplia».

No obstant això, «el més important en aquest moment és parlar de projecte de país i una mica menys del que representa cada nom (...). La defensa de la democràcia, reconstruir el país, afrontar tots els problemes que tenim ve abans que un projecte personal o de partit», ha insistit la socialdemòcrata.

Qüestionada per ser dona

Amaral es va convertir el 2018 en la segona dona més jove a ser triada per a ocupar un escó en la Cambra de Diputats, després d'aconseguir ser el sisè candidat més votat per a representar a l'estat de Sao Paulo, en aquest cas pel Partit Laborista Democràtic (PDT), del qual va sortir dos anys després de trencar la disciplina de vot en donar el seu aval a una reforma que ampliava l'edat de jubilació.

No obstant això, i malgrat el seu extens currículum i la seva trajectòria acadèmica, lamenta que és «difícil» trobar un dia o setmana en la qual no hagi de fer front als dubtes que suscita la seva presència a les institucions pel mer fet de ser una dona jove. «Desafortunadament tindria mil exemples per a compartir», ha assegurat. Fins i tot ha arribat a patir amenaces de mort.