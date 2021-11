Les plataformes de contingut s'aferren a la normativa europea vigent davant l'obligació de produir en català

Netflix «estudia recórrer a la Unió Europea la normativa que els obligaria a haver de produir part dels seus continguts a l'Estat espanyol en llengües cooficials que no siguin castellà», ha informat el digital The Objective. Aquesta, com altres plataformes de contingut, s'aferren a la normativa europea vigent.

La Directiva de serveis de comunicació audiovisual vigent regula la coordinació a escala de la UE de les legislacions nacionals en matèria de serveis de comunicació audiovisual, amb el principal objectiu de crear un mercat únic europeu de serveis de comunicació audiovisual i garantir-ne el correcte funcionament, contribuint alhora a la promoció de la diversitat cultural, proporcionant un nivell adequat de protecció dels consumidors i salvaguardant el pluralisme dels mitjans de comunicació.

En l'àmbit de la llengua, la normativa és molt interpretativa i s'apel·la, en darrer terme, a criteris de pluralitat i igualtat i dona carta blanca a les plataformes. En aquest sentit, aquesta directiva és clara i indica que només és obligatori exigir a un prestador audiovisual la producció d'obra europea. En el cas de l'adaptació espanyola s'ha establert aquest 30% d'obligació d'obra europea, però dins d'això el 50% (el 15% en total) per a llengües cooficials espanyoles; d'aquest percentatge, el 40% (el 6% total) s'haurà de destinar a llengües cooficials, però que no siguin el castellà.

Esquerra Republicana de Catalunya és qui va obrir aquesta demanda, com a condicionat dels pressupostos de la Moncloa, perquè es blindi amb els «percentatges i les quotes necessàries» en el catàleg que ofereixen les cadenes de televisió o grans plataformes com Netflix i HBO. Reclamen al govern espanyol que ho materialitzi, així com exigeixen garanties de compliment dels acords que van assolir en el passat. Si no, des d'ERC avisen que podrien registrar l'esmena a la totalitat.

Però de moment, el catàleg de les plataformes sols ofereix menys de l'1% de contingut en català. Les dades d'aquest novembre reflecteixen que el català continua en una situació molt delicada en aquests canals. A Netflix, per exemple, que va començar a oferir contingut en català el 2016, ara com ara, compta amb 20 pel·lícules i 4 sèries; la majoria produccions fetes a partir del 2020.