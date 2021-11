La Comissió Europea demana una tercera dosi del vaccí davant l'alt risc de contagi

La Comissió Europea demanarà una tercera dosi del vaccí per a tots els adults, amb prioritat per als més grans de 40 anys, davant l'informe d'avaluació del risc pandèmic fins al 31 de gener, el qual afirma que encara «hi ha massa gent en risc», segons ha publicat aquest dimecres el Centre Europeu per la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC). Aquest preveu un augment d'hospitalitzacions i de morts els mesos de desembre i gener, sobretot entre les poblacions menys vaccinades; per això Brussel·les vol augmentar la protecció.

«Hem d'enfocar-nos urgentment a tancar la bretxa d'immunitat, oferir dosis de reforç a tots els adults i reintroduir mesures no farmacèutiques», ha declarat l'organisme. I, per això, des de l'ECDC demanen als països de la UE i de l'espai econòmic europeu impulsar la vaccinació entre les persones que encara no estan vaccinades, ja que el nombre de vaccinats és insuficient.

Ara mateix, menys d'un 70% de la població de la UE està immunitzada, i això deixa massa marge perquè el virus delcovid-19 es propagui durant l'hivern. En canvi, amb la tercera dosi, es podria «reduir potencialment la transmissió a la població i evitar hospitalitzacions i morts addicionals», han explicat. A més a més, l'organisme és partidari de reimposar algunes restriccions de forma «immediata per controlar la transmissió» de la pandèmia, fins i tot en els països amb un bon nivell de vacunació; principalment davant les pròximes festes de Nadal i Cap d'Any.