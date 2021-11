La Unió Europea vol militaritzar-se i prepara un exèrcit propi amb 5.000 soldats

La Unió Europea (UE) posarà en marxa un exèrcit propi per a fer «intervencions ràpides» amb 5.000 militars. Així s'ho ha plantejat la UE en el document 'Brúixola Europea' per a poder fer a partir de 2023 maniobres militars i potenciar així la seva capacitat d'actuació. A partir del 2025 aquestes maniobres s'acabaran convertint en una força d'intervenció operativa amb fins a 5.000 militars. Els soldats els haurien de cedir els estats membres. De fet, ja existeix un mecanisme a la UE que permet fer-ho, però fins ara no s’ha activat mai.

El vicepresident de la Unió Europa i alt representant de Política Exterior, Josep Borrell, fa mesos que insisteix en la creació d'un exèrcit europeu, entre molt escepticisme de l’OTAN. L'objectiu, segons exposa l'escrit, és comptar amb la força necessària per a «promoure la seva visió i defensar els seus interessos».

«Aquest no és el món que els europeus hem escollit o que preferim, però és el que hem d'afrontar», remarquen al document d'acció 'Brúixola Europea'.