Els líders mundials es fan seu el discurs de l'activisme climàtic a la COP26

Ha començat a la ciutat escocesa de Glasgow la cimera del clima de l'ONU amb la urgència que els països pactin grans reduccions de gasos d'efecte hivernacle per frenar o mitigar la crisi climàtica.

El primer dia s'hi han pogut escoltar discursos contundents amb grans paraules dels líders polítics mundials.

Després vendran les negociacions per fixar la lletra petita dels acords, i allà es veurà on queden de debò els objectius ambiciosos expressats en aquests discursos de la inauguració.

En total hi ha 120 caps d'Estat i de govern, amb absències destacades, com el president rus Vladímir Putin i el xinès Xi Jinping, als quals s'ha afegit el turc Recep Tayyip Erdogan.

António Guterres

Ha encetat els discursos el secretari general de l'ONU, António Guterres, que ha dibuixat una perspectiva apocalíptica: «La nostra addicció als combustibles fòssils està empenyent la humanitat al límit. Ens enfrontem a una elecció difícil: o ho aturem, o ens atura».

Carles d'Anglaterra

L'hereu del tron del Regne Unit, el príncep Carles d'Anglaterra, ha centrat el seu discurs en la reconversió industrial necessària per frenar el canvi climàtic i evitar la crisi climàtica: «Qui paga i com? Necessitem la inversió privada darrere l'estratègia industrial per ajudar a finançar els esforços de la transició i enfortir la confiança dels inversors perquè el risc financer es redueixi.»

I Boris Johnson, primer ministre del Regne Unit, amfitrió de la cimera, ha fet servir expressions i metàfores dignes dels activistes climàtics més agosarats i compromesos: «Com més triguem a actuar, la situació més empitjorarà, i el preu és més alt quan les catàstrofes ens forcen a actuar, perquè fa temps que la humanitat ha esgotat el període per aturar el canvi climàtic, queda un minut per a la mitjanit al rellotge de la fi del món i hem d'actuar ara. Si ara no ens ho prenem seriosament, demà serà massa tard per als nostres fills.»

Joe Biden

Per la seva banda, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha demanat que la COP26 sigui «el punt de partida d'una dècada d'ambició i innovació» per combatre «l'amenaça existencial» de la crisi climàtica: «Aquesta és la dècada que determinarà les pròximes generacions, és la dècada en què tenim l'oportunitat de demostrar-nos que podem mantenir l'objectiu de limitar l'escalfament a 1,5 graus.»

«El canvi no vendrà d'allà dins»

Mentrestant, a fora de la cimera, activistes climàtics s'han aplegat per denunciar que els discursos no acostumen a tenir massa relació amb l'acció política que els acompanya.

Ha parlat l'activista sueca Greta Thunberg, que ha negat que els líders polítics puguin encapçalar el canvi necessari: «A dins de la COP només hi ha polítics i gent amb poder fent veure que es prenen seriosament el nostre futur i el de la gent a la que ja li afecta la crisi climàtica. El canvi no vindrà d'allà dins, allà no hi ha lideratge, el lideratge és aquí.»