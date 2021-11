Comença a Glasgow la COP26 amb una crida a la urgència i l'ambició contra el canvi climàtic

La Conferència Mundial del Clima de Glasgow, la COP26, ha arrencat aquest diumenge amb el seu primer ple amb una crida a l'ambició, especialment als països desenvolupats, en els objectius de reducció d'emissions de CO₂ per preservar el futur de la població del planeta.

La cerimònia d'obertura oficial, retardada al voltant d'una hora, va començar amb un minut de silenci en honor a les víctimes de la pandèmia de coronavirus.

El president de la COP26 i ministre britànic per al Desenvolupament Internacional, Alok Sharma, va procedir després a subratllar la importància de la conferència per tal de complir amb els objectius establerts en l'Acord de París de 2015, inclosa la limitació de l'escalfament global a un màxim de 1,5 °C per sobre dels nivells de l'era anterior a la industrialització.

«Aquesta COP és la nostra darrera i millor esperança per a mantenir aquests 1.5 (graus) al nostre abast. Aquesta conferència internacional ha de complir amb les expectatives», ha declarat el ministre.

Per la seva part, la secretària executiva de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, Patricia Espinosa, ha destacat els assoliments dels dos darrers anys. «Hem mantingut el procés en marxa. No hem deixat que la pandèmia s'interposi en el camí per a abordar el problema més crític al qual s'enfronta aquesta generació i les esdevenidores. Som aquí gràcies a vostès i al seu treball. Des del fons del meu cor, gràcies», ha afirmat Espinosa des de Glasgow.

Espinosa ha advertit que «ens trobam en un moment crucial de la història». «La humanitat s'enfronta a diverses opcions dures però clares. O bé optam per aconseguir una reducció ràpida i a gran escala de les emissions per mantenir l'objectiu de limitar l'escalfament global a 1,5 °C, o bé acceptam que la humanitat s'enfronta a un futur ombrívol en aquest planeta», ha assenyalat.

«O bé reconeixem que seguir com fins ara no mereix el preu devastador que estam pagant i feim la transició necessària cap a un futur més sostenible, o acceptam que estam invertint en la nostra pròpia extinció», ha afegit.

En aquesta situació, Espinosa ha assegurat que «l'èxit en la COP26 és totalment possible». «L'informe de síntesi de l'ONU sobre el canvi climàtic, recentment actualitzat, mostra que les emissions continuen augmentant. Aquesta és la mala notícia. La bona notícia és que també va mostrar que per a aquells països que proporcionen contribucions determinades a nivell nacional, es preveu que les emissions disminueixin per a 2030», ha indicat.

200 Estats

A invitació de Nacions Unides, representants d'uns 200 Estats discutiran durant quinze dies en la gran ciutat escocesa, amb la presència de més de 25.000 periodistes acreditats, els mètodes que necessita la humanitat per a contenir en la mesura que sigui possible l'acceleració de l'escalfament global.

Temes com l'emissió dels gasos de metà, la reglamentació per a analitzar els progressos en el marc de l'Acord de París o la protecció dels boscos s'integren en la sensació d'urgència que es respira en aquest cim: una enquesta d'opinió de l'ONU apunta que el 64 per cent de les persones creuen que el canvi climàtic és una emergència i que la COP26 és l'«última oportunitat» per frenar-lo.

La Terra ja s'ha escalfat al voltant d'1,1 °C en comparació amb els nivells preindustrials. A Alemanya, per exemple, l'escalfament és ja d'1,6°. A París, fa sis anys, la comunitat internacional va acordar limitar l'escalfament global a un màxim de 2 °C, o millor a 1,5°. No obstant això, fins ara els plans presentats pels Estats disten molt de ser suficients.

Aquesta mateixa setmana, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha coincidit amb l'ONU que la COP26 és «el moment de la veritat», i ha demanat que l'ambició dels participants es demostri des del primer panell de la conferència: el primer ple de les parts del protocol de Kyoto i de París, després de dies de preparació davant l'arribada, al llarg de la setmana que ve, dels líders mundials.

L'enviat especial per al canvi climàtic dels Estats Units, John Kerry, ha assegurat que confia que els líders mundials puguin aconseguir un «progrés enorme» durant la COP26. «Hem d'aconseguir entorn d'una reducció del 45 per cent durant els pròxims deu anys i aquesta és la dècada clau, així que encara tenim 30 dies per a treballar i continuarem treballant», ha declarat l'enviat especial.

Les organitzacions mediambientals i el secretari general de l'ONU, António Guterres, s'han queixat en els últims dies que molts països no han ajustat prou els seus plans climàtics en els dos anys transcorreguts des de l'última conferència de l'ONU a Madrid i han retardat la necessària eliminació ràpida del carbó, el petroli i el gas.

Això es deu al fet que l'escalfament de l'atmosfera provocat per l'home a través dels gasos d'efecte d'hivernacle ja està provocant que els fenòmens meteorològics extrems es tornin més freqüents. Els exemples inclouen les recents inundacions a Alemanya, la sequera en la zona del Sahel a Àfrica i els devastadors incendis forestals a Califòrnia i Rússia.