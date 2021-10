Putin, Blair, Juan Carlos de Borbón, Ancelotti, Claudia Schiffer Elton John... als ‘Pandora Papers’ que descobreixen comptes en paradisos fiscals

Als 'papers de Panamà' ara els succeeixen els 'papers de Pandora', una investigació periodística que comença a veure la llum i que revela nous noms de líders mundials i professionals de diferents camps que varen recórrer a paradisos fiscals. A l'Estat espanyol s'apunten 600 identificats.

Una nova investigació periodística del Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ, per les seves sigles en anglès) ha revelat aquest diumenge que 14 líders mundials en actiu varen amagar fortunes de milers de milions de dòlars per no pagar impostos.

Entre altres, el rei Abdalá II de Jordània va gastar 100 milions de dòlars en cases de luxe a Califòrnia i altres llocs, mentre que líders de República Txeca, Kenya i l'Equador van ocultar a les autoritats propietats i diners en efectiu, va revelar The Washington Post, un dels mitjans que ha publicat les filtracions.

A la llista també hi figuren l'expresident del FMI Dominique Strauss-Khan o qui va ser primer ministre britànic Tony Blair.

A tots els continents

Sobresurten igualment tres caps d'Estat de Llatinoamèrica en actiu: l'equatorià Guillermo Lasso, el xilè Sebastián Piñera i el dominicà Luis Abinader.

Segons la BBC, Lasso, que va ser empresari i banquer, va deixar d'usar una entitat panamenya per a fer pagaments mensuals als seus familiars i va començar a utilitzar una altra entitat a Dakota del Sud (els EUA), un estat que s'ha convertit en una espècie de paradís fiscal al nivell d'algunes jurisdiccions d'Europa i el Carib.

Piñera va tenir suposadament negocis secrets a les Illes Verges Britàniques i Abinader posseeix juntament amb d'altres familiars una entitat 'offshore' a Panamà.

En els arxius també hi figuren 11 exlíders de Llatinoamèrica, com el peruà Pedro Pablo Kuczynski; l'hondureny Porfirio Lobo; els colombians César Gaviria i Andrés Pastrana; el paraguaià Horacio Cartes o els panamenys Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli i Ernesto Pérez Balladares.

També hi apareix el president de Kenya, Uhuru Kenyatta, i sis familiars que tenen en propietat una xarxa d'empreses en paradisos fiscals o el primer ministre del Pakistan, Imran Khan, l'entorn del qual posseeix empreses per valor de milions d'euros en paradisos fiscals.

En el cas del president rus, Vladimir Putin, aquests 'papers de Pandora' revelen propietats a Mònaco mentre que el primer ministre txec, Andrej Babis, un multimilionari, no ha declarat una empresa que posseeix dues mansions de 12 milions de dòlars en el sud de França. En el cas de Babis la revelació podria tenir conseqüències polítiques immediates, ja que el seu partit, Aliança de Ciutadans Descontents, és el favorit per a les eleccions legislatives del 8 i 9 d'octubre.

També el president xipriota, Nicos Anastasiades, té testaferros que tenen en propietat empreses en paradisos fiscals, igual que el president de l'Equador, Guillermo Lasso, que compta amb una fundació a Panamà que fa desemborsaments mensuals a la seva família.

Un altre dels noms que apareixen és el del president àzeri, Ilham Aliyev, i la seva família, acusats d'espoliar les riqueses del seu propi país. Segons la recerca, l'entorn de Aliyev ha comprat propietats al Regne Unit per més de 400 milions de lliures (uns 467 milions d'euros). Una de les propietats de Aliyev es va vendre a la Casa Reial britànica amb un benefici de 31 milions de lliures.

L'ICIJ, amb seu a Washington i famós pels anomenats 'papers de Panamà', ha batejat aquesta nova recerca com els 'papers de Pandora' i assegura que en ella han participat 600 periodistes que han examinat 1,9 milions de documents.

Ancelotti, Julio Iglesias, Shakira, Bosé...

Pel que respecta a l'Estat espanyol, en les primeres notícies aparegudes avui en ‘El País’ i La Sexta se cita als entrenadors Carlo Ancelotti (Reial Madrid) i Pep Guardiola (Manchester City) i a tres músics famosos, Julio Iglesias, Shakira i Miguel Bosé, entre d'altres.

No obstant això, s'apunta que tirant dels fils disponibles s'ha arribat ja a identificar a 600 persones en l'Estat espanyol, per la qual cosa la major part està sense revelar-se encara i queda per a pròxims lliuraments.

A nivell internacional hi ha altres músics com Elton John o Ringo Starr, o la model Claudia Schiffer.

Se'ls implica en la utilització de societats 'offshore' per eludir impostos. El País apunta que, com va ocórrer ja amb els 'papers de Panamà', algunes de les activitats descobertes no estan tipificades com a delicte.