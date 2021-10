El DNI espanyol ja no serveix per viatjar al Regne Unit

Els viatgers provinents del Regne d'Espanya no poden continuar utilitzant el DNI com fins ara per a viatjar al Regne Unit. A partir d'aquest divendres serà necessari el passaport, a més de la vacunació en regla, doble test o quarantena, depenent dels casos. Encara que la sortida del país de la Unió Europea es va fer efectiva l'1 de gener, es va establir un període de transició, en el qual encara podia usar-se el DNI, que va finalitzar aquest dijous.

A partir d'ara tots els ciutadans que vulguin visitar el Regne Unit hauran de comptar amb un passaport vigent, ja que el DNI deixarà de ser un document vàlid per a entrar al país. A més, per a entrar a Anglaterra és necessari comptar amb la pauta completa de vacunació, en cas contrari caldrà complir una quarantena de deu dies i realitzar-se dos PCR.

Els súbdits espanyols que viatgin al Regne Unit per a fer turisme o visitar familiars o amics podran fer-ho durant un període màxim de sis mesos sense visat, el mateix per a realitzar estudis de curta durada i activitats empresarials com a conferències. Per a treballar o per a estudis que superin els sis mesos és necessari tenir una visa.

En resten exempts, almenys fins a 2025, els més de 350.000 ciutadans de l'Estat espanyol registrats en el Programa d'Assentament, els qui l'hagin tramitat però el seu cas encara no hagi estat resolt, els qui tinguin un permís familiar en virtut d'aquest programa i els qui tinguin un permís de treballador fronterer.

Covid-19

Respecte a la Covid-19, els viatgers han de completar un formulari de localització per a oferir detalls del seu viatge i les seves dades de contacte. A més, per a entrar al país han de complir una sèrie de condicions que van des de doble test PCR fins a quarantena, depenent de les vacunes.