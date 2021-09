[VÍDEO] La Guardia Civil agredeix defensors de la llengua gallega que es manifestaven en defensa del topònim d'A Toxa

Marcos Marceira, president d'A Mesa pola Normalización Lingüística, organisme que promou la defensa i l'ús de la llengua gallega, i altres activistes galleguistes, han estat agredits per agents del cos militar espanyol, Guàrdia Civil, quan es manifestaven a prop de l'illa d'A Toxa per reclamar que es respecti el topònim original en gallec.

Diversos activistes defensors de la plena recuperació de la llengua gallega han participat en una protesta organitzada per A Mesa per exigir el respecte a la toponímia oficial gallega.

Marcos Maceira ha explicat que «la Guàrdia Civil ens ha impedit creuar el pont d'A Toxa sense donar cap explicació» i ha afegit que «no els ha bastat amb impedir l'accés a A Toxa. Volien evitar que em dirigís a les persones que hi assistien. No ho han aconseguit i no aconseguiran que deixem de defensar la legislació que protegeix la nostra llengua».

Non lles chegou con impedirnos o acceso á Toxa. Quixeron impedir que me dirixise ás persoas asistentes. Non o conseguiron e non conseguirán que deixemos de defender a lexislación que ampara a nosa lingua.

Obrigado polas mensaxes de apoio!

