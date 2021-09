Fernando Simón assegura que encara hi haurà «diverses ones», però «probablement més petites»

El director del Centre de Coordinació d'Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha manifestat que pot haver-hi «diverses ones» més de coronavirus, però creu que tindran una evolució «molt lenta» i seran «probablement més petites» que les anteriors.

«Esper que si n'hi ha, siguin molt petites», ha dit Simón després d'explicar que el nivell de transmissió actual és menor que en les ones ja viscudes perquè «ara la probabilitat que un infectat es trobi amb més d'un susceptible és baixa», ja que la gran part de la població està vacunada, excepte el grup de menors de 12 anys.

És per això que la probabilitat més gran que sorgeixin brots està en aquest col·lectiu i en centres escolars, encara que «ara com ara no s'estan veient» i, a més, l'«avantatge» és que els menors de 12 anys «interactuen menys» entre ells fora de l'àmbit educatiu que la resta de grups.

Segons el parer de Simón, el percentatge de vacunació que registra actualment la població és «suficient per anar normalitzant la societat». «Hem de normalitzar ja el coronavirus, però a poc a poc» i «progressivament», perquè «no és assenyat passar de zero a cent en 24 hores».

Simón ha fet un repàs de les epidèmies passades i de l'actual, considerant que és moment de «començar a recapacitar» i valorar «amb calma» l'ocorregut i l'evolucionat des de l'arribada de la Covid, tenint en compte que en la primera ona només es detectava «un de cada 10 casos».

En aquest sentit, ha reconegut que «a ningú li passava pel cap una situació com la que hem viscut» a pesar que des del Centre de Coordinació d'Alertes Sanitàries es realitzen exercicis de simulació per a preveure com actuar davant circumstàncies hipotètiques. «S'han fet fins i tot per a l'arribada de bacteris de l'espai exterior», però «no arribem a fer un simulacre d'una situació com aquesta», ha sentenciat.

I és que tot el sistema i l'estudiat «va caure» en irrompre la Covid-19, i «ens vam adonar que tot depenia d'un únic país que ho produïa tot». Per això, Simón ha apostat per mantenir la tendència sorgida arran de la pandèmia de tenir producció pròpia en cada país per a casos de necessitat.