Neix Revoltes de la Terra, un moviment ecologista que aglutina lluites d'arreu dels Països Catalans

Neix Revoltes de la Terra, un nou moviment ecologista que aglutina desenes d’organitzacions ja existents arreu dels Països Catalans amb la voluntat d'impulsar grans mobilitzacions.

Aquest moviment ecologista es presenta com una nova «dinàmica de lluites» per a «aglutinar forces», seguint el camí de moviments climàtics sorgits els darrers anys com Rebel·lió o Extinció o Soulèvements de la Terre. Així, l'objectiu és organitzar trobades arreu del territori en aliança amb els grups locals, on combinar la reflexió i la proposta amb l’acció contra «projectes ecocides».

Segons han explicat, Revoltes de la Terra s’inspira en la feina de plataformes d'arreu dels Països Catalans com SOS Costa Brava (Girona), Menys turisme, més vida (Mallorca), Stop JJOO (Pirineu), No a la Mat (Castelló), Aigua és vida o Revolta Pagesa. A més, també cerca el reforç d’entitats ecologistes històriques, que durant anys han tengut un paper destacat en les lluites pel territori, com el GOB Mallorca o Ecologistes en Acció.

Manifest

«En els temps que corren caiem sovint en el desànim i l'angoixa.

El món està amenaçat: s'han romput els equilibris biofísics que mantenen el planeta en uns marges habitables i se succeeixen, cada vegada amb més freqüència i intensitat, sequeres, aiguats, inundacions, incendis, huracans..., mentre projectes ecocides continuen posant en risc les nostres vides i el futur de la humanitat. El capital no dubta a sacrificar persones i ecosistemes necessaris per a la vida, per continuar creixent. S'agreugen la violència, les injustícies, el racisme i la colonització dels territoris comuns. L'extrema dreta s'escampa aprofitant i aprofundint el deteriorament accelerat dels valors comunitaris. La civilització trontolla en una crisi que es retroalimenta.

La urgència de la situació és evident, i passar a l'acció és una responsabilitat col·lectiva, una pulsió irrefrenable: la defensa radical de la vida.

Cada cop som més les persones que ens rebel·lem contra l'abisme que ens volen imposar i les seves falses solucions per mantenir el mateix sistema patriarcal, capitalista i colonial que ens ha abocat a l'actual crisi econòmica, social i ecològica.

Ens organitzem prenent com a referència l'articulació històrica de lluites col·lectives que, aquí i arreu, han confrontat i confronten les arrels, els impactes i les conseqüències del mal entès "progrés del nord global".

Actuem per recuperar el futur, imaginem la convivència i el treball conjunt de diferents cultures i cosmovisions, i ens solidaritzem arreu on la resistència a la devastació capitalista germina, brolla i s'expandeix.

Ens reforcem per enfrontar la complexitat del moment actual, trenquem amb la frustració de la manca de futur, i sembrem la confiança en un present que volem nostre.

Som la terra que es revolta. La que es defensa, es transforma i se celebra per reapropiar-se del present i construir nous horitzons de vida plena.

Volem acabar amb la destrucció sistemàtica de la vida, amb les indústries ecocides i l'artificialització de la terra. No ens conformem a fer complir les seves lleis, apostem per canviar la cultura que les legitima i articular, així, noves formes de lluita. Abordem el conflicte jugant amb la composició de diferents estratègies i pràctiques de lluita des de la companyonia.

Treballem amb i per a la diversitat de col·lectius i persones organitzades arreu dels territoris amb el principi comú de la defensa de la vida i dels mitjans per sostenir-la.

Cada acció local en defensa d'una ribera, d'un habitatge, d'un tros de bosc, d'una font mil·lenària, d'una platja, d'una plaça habitable, d'una zona de conreu o contra una carretera, necessita i mereix el suport de tot el moviment, aquí i arreu. Perquè totes i cadascuna d'aquestes lluites són la mateixa: la lluita per la vida digna. Ens articulem des de reconèixer-nos múltiples i diversos, interseccionals, però amb un objectiu comú, i des de la complicitat i el compromís absolut de saber-nos en el mateix front.

Però no només ens conformem amb la confrontació. Ens reapropiem d'allò que és comú, que ens pertany a totes i a ningú. Habitem la terra que som i defensem. Habitar és arrelar l’espai des de relacions no mediades pel mercat; fem créixer diferents formes comunitàries en un món d’aïllament; reconnectem entre nosaltres i amb la terra des d’un lloc de cooperació i interdependència. És una heura de vincles teixida fora de tota lògica productivista. És reprendre la il·lusió amb les nostres mans empeltades al territori, intentar regar amb cura autònoma la diversitat de formes de vida. Habitar és la força del corrent d’un riu amb dos vessants: les iniciatives fora dels tentacles del sistema i la sobirania que aquestes generen, imprescindible per fer-nos càrrec de les nostres vides i fer front a la despossessió capitalista.

La nostra acció pot esdevenir-se a qualsevol territori on la resistència organitzada s'oposa a l'amenaça ecocida. En complicitat amb aquesta resistència teixim estratègies diverses i complementàries: investigació i denúncia, ocupacions, organització d'espais de trobada, bloquejos físics, desmantellaments; així com la creació d'infraestructures populars, tant de resistència com d'alternativa al desenvolupisme, treballant per generar una rereguarda de cures que garanteixi el benestar de totes i la participació de col·lectius massa sovint menystinguts. Apostem per recuperar la terra tot construint autonomia per fer-nos càrrec de les nostres necessitats vitals.

Des del combat contra el turisme a Mallorca als parcs eòlics de Castelló, passant per la MAT de Girona i el Pirineu que atura els Jocs Olímpics o els camps de golf de la Marina Alta. Lluitem a Ponent contra les macrogranges, al Camp de Tarragona contra l'extractivisme energètic i la condemna a ser zona de sacrifici. Territoris diversos que compartim una història, una tradició de lluita i una llengua. Ho fem aquí sabent-nos part i solidaritzant-nos amb les lluites d'arreu.

Reapropiem-nos del present i construïm juntes el nostre futur. Rehabitar les nostres maneres de pensar, lluitar i ser tot-u amb allò que sosté la vida: d'això en fem el nostre horitzó d'esperança compartida.

La situació requereix actuar ja, aquí i ara.

Som Revoltes de la Terra

Som la Terra que es revolta».