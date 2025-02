Eliseu Climent, Premi Especial del Jurat a la 12a edició dels Premis Martí Gasull i Roig

El jurat de la dotzena edició dels Premis Martí Gasull i Roigde la Plataforma per la Llengua ha decidit lliurar el Premi Especial del Jurat a l'editor i promotor cultural Eliseu Climent. El guardó honorífic, que s'atorga per novena vegada, vol reconèixer la llarga i extensa trajectòria de Climent des dels anys cinquanta, sota el mestratge de Joan Fuster, fins als nostres dies, sempre amb el propòsit d'enfortir la llengua arreu dels territoris de parla catalana.

Nascut a Llombai, a la Ribera Alta, el 1940, Eliseu Climent i Corberà ha estat un actor social cabdal al País Valencià i arreu del domini lingüístic. Redactor de l'avantprojecte d'Estatut d'Elx (1975), ha estat una figura clau d'entitats i projectes empresarials com Acció Cultural del País Valencià, la Fundació Ausiàs March i l'Octubre Centre de Cultura Contemporània.

En l'àmbit editorial, Climent ha estat editor de revistes culturals i acadèmiques com L'Espill (1978) i Treballs de sociolingüística catalana (1979), i ha estat el principal impulsor de la revista El Temps (fundada el 1984). El 1968 també va ser el responsable de crear l'editorial Tres i Quatre. Amb aquesta trajectòria, l'entitat considera que la seva constància i fermesa el fan un clar mereixedor del guardó.

Eliseu Climent es converteix en la novena persona a rebre el Premi Especial del Jurat. En les edicions anteriors, el premi ha reconegut la feina de l'editor Joan Vall Clara, la filòloga Blanca Serra, els lingüistes Albert Jané i Josep Ruaix, la cantant Maria del Mar Bonet, la mestra i activista Maria Teresa Casals, l'escriptor Josep Vallverdú i el pedagog Joaquim Arenas.

En aquesta edició, el jurat dels premis ha estat format per l'exdirectora general de les escoles La Bressola Eva Bertrana, la professora de música Anna Chaler, l'activista cultural algueresa Irene Coghene, l'expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell, el biòleg i activista Bernat Gasull, l'exconsellera de Cultura del Govern de les Illes Balears Fanny Tur, el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya Xevi Xirgo, així com pel president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder.

La gala de lliurament dels premis es farà el 25 de febrer



La gala de lliurament dels premis es farà el dimarts 25 de febrer al Teatre Poliorama de Barcelona i serà retransmesa al canal de YouTube de l'entitat. Els tres finalistes del Premi Martí Gasull i Roig són l'editorial Afers, el programa Téntol d'IB3 i el projecte Ce Trencada. El guanyador serà triat per votació popular i les votacions es tancaran el divendres 14 de febrer.



A més, aquesta serà la tercera edició que es lliurarà el Premi a la Innovació, un guardó que reconeix projectes transformadors que suposin un revulsiu per a la llengua catalana en el context actual. Aquest premi, que fins ara l'han guanyat Cèlia Espanya i Fran Tudela i Lloret, 'Cabrafotuda', es farà públic la setmana que ve.