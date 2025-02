Èxit de la quarta manifestació a València per a exigir la dimissió de Mazón

La quarta manifestació contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tres mesos després de la Dana, ha estat tot un èxit aquest dissabte malgrat el fred i la pluja.

Tres mesos després de la gota freda, la situació d’abandonament dels valencians afectats continua sense resoldre's. Sota el lema 'Mazón, dimissió', milers de persones han protestar contra la catastròfica gestió de la Generalitat Valenciana i per a exigir la renúncia del seu president.

El recorregut ha començat a la plaça de l'Ajuntament i ha acabat a la plaça de la Verge. La Nova Muixeranga d'Algemesí, greument afectada després de perdre el local com a conseqüència de la Dana, ha estat l'encarregada d'obrir la manifestació. A la pancarta principal hi han estat presents víctimes i familiars d'algunes de les víctimes mortals de les inundacions, així com representants d'associacions. També s’ha tornat a donar protagonisme a la comunitat educativa ja que 96 centres educatius continuen amb greus problemes i se senten abandonats.

Els organitzadors exigeixen responsabilitats polítiques per la gestió de la Generalitat Valenciana abans, durant i després de la DANA que va provocar fins a 224 morts i 3 desapareguts.