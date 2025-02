El Consell de la República assegura que no ha rebut cap denúncia sobre les acusacions a Comín per assetjament

La Junta Gestora del Consell de la República (CdRep) ha informat aquest dissabte que l'entitat no ha rebut cap document o denúncia formal que faci referència a les acusacions d'un exassessor de Junts per presumpte assetjament psicològic i sexual per part de l’exconseller de la Generalitat i eurodiputat electe, Toni Comín.

En un comunicat, el CdRep ha remarcat que es troba en procés electoral per a triar la seva nova direcció, en la qual Comínpostula a president, i que van posar la informació en coneixement de la Sindicatura Electoral al saber de les acusacions.

La junta ha afegit que, ara com ara, no li consta cap petició d'impugnació de la candidatura de Comín, i ha destacat que la sindicatura, entre les seves funcions, ha de «garantir l'objectivitat dels processos electorals i, si fa falta, valorarà i prendrà les decisions oportunes enfront de qualsevol fet que pugui interferir en el procés electoral».