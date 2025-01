Comín presentarà una querella contra Valtònyc per «acusacions completament infundades i fal·laces»

El candidat a la presidència del Consell de la República, Toni Comín, ha anunciat que vol presentar una querella contra Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc, arran de la carta que va publicar aquest dilluns, 27 de gener, i que Comín troba que hi ha «acusacions completament infundades i fal·laces» contra ell.

Faig una crida a les persones afectades a compartir les seves experiències. També insto @JuntsXCat a investigar si aquesta persona realment representa els valors que hauria de defensar al Parlament Europeu en nom dels ciutadans de Catalunya. pic.twitter.com/2HHUMXtI1m — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) January 27, 2025

L’enfrontament públic entre Valtònyc i Comín va començar amb un missatge a X de Valtònyc en què recomanava d’allunyar el candidat a la presidència del Consell de la República de qualsevol organització, i que després va esborrar. «El que ha sortit als mitjans és només la punta de l’iceberg», deia en relació amb l’auditoria sobre possibles despeses irregulars de Comín al Consell de la República. En una entrevista a VilaWeb, Comín va respondre que les paraules de Valtònyc eren «totalment injustificades» i que no podia acceptar que el difamessin i es fes «la més petita insinuació de corrupció». «Això és una injúria i em defensaré tant com calgui i tant de temps com convingui», va afegir.

El conflicte va escalar del tot amb un nou comunicat de Valtònyc concretant les acusacions i en què feia referència a la darrera vegada que havien parlat, feia un any: «Li vaig enviar una carta informant-lo que, com a responsable informàtic de les donacions, havia descobert transferències personals al seu compte mentre els deutes del Consell amb els proveïdors creixien i les donacions disminuïen.»

Valtònyc ha afirmat que Comín li havia fet xantatge emocional quan li va reclamar el pagament de factures pendents amb ell, que treballava d’informàtic per a CatGlobal, l’entitat que dona cobertura legal i financers al Consell de la República, de feia sis mesos. A més, exposa que el seu rol com a informàtic li va permetre de saber els moviments dels comptes corrents. Valtònyc relata que «quan més tard vaig confrontar-lo, la seva justificació va ser que els doblers eren seus, perquè una part pertanyien als exiliats, i que de fet la caixa de resistència li devia diners. Tanmateix, jo sabia que cap altre exiliat no havia fet ús d’aquests fons i molt menys d’aquesta manera. Més tard, va intentar justificar-se amb el cost del funeral de la seva mare, una afirmació que vaig descobrir que era falsa, perquè havia estat cobert per una altra associació».

El mallorquí exposa que Comín va prioritzar el pagament de deutes a una empresa de la seva confiança amb les donacions fetes pel retorn de Carles Puigdemont. «Fons que podrien haver servit per a donar suport als mossos suspesos de feina», diu. Fins i tot, Valtònyc deia que, durant les negociacions per l’amnistia, va veure com Comín «actuava de manera egoista, prioritzant els seus interessos personals per sobre del bé col·lectiu. A més, durant aquest temps ha posat en risc altres persones amb accions que sabia que eren il·legals, protegint-se de les conseqüències legals mitjançant la delegació de responsabilitats».

Comín afirma que totes aquestes acusacions són «infundades i fal·laces», i que li han ocasionat un mal reputacional. «Ateses la gravetat i falsedat d’aquestes acusacions, he donat instruccions als meus advocats per tal que presentin la corresponent querella, en defensa de la meva honorabilitat i de la meva reputació, així com de les de la institució de la qual he estat vicepresident fins al passat mes de novembre», anuncia el candidat a la presidència del Consell de la República.

«En la mesura que aquestes falses acusacions tenguin com a objectiu perjudicar, amb mitjans espuris, la meva candidatura a la presidència del Consell de la República així com el prestigi de la institució, em reafirmo més que mai en el meu compromís de concórrer a aquestes eleccions, amb la finalitat de garantir la continuïtat del Consell», acaba Comín.

Boye no serà l’advocat de Comín

En aquest procés judicial, Gonzalo Boye no serà l’advocat que representarà els interessos de Comín, malgrat que continua essent-ho en tot allò que té a veure amb les causes de la Unió Europea, del Tribunal Suprem espanyol i al Tribunal de Justícia. Fonts de l’entorn de Comín diuen que Boye no el representa judicialment en tot allò relacionat amb el Consell de la República, però, a més, l'advocat ha estat el representant davant la justícia de Valtònyc, i no seria adequat que dugués una querella en contra seva.