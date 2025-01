Impulsen una beca d’emprenedoria lingüística per a revitalitzar el català i l’irlandès

L'Ajuntament de Dublín i la Plataforma per la Llengua impulsen conjuntament el projecte Cumasú + Impacte, una beca formativa orientada a proporcionar les bases perquè vint joves, deu catalanoparlants i deu parlants d'irlandès, desenvolupin habilitats avançades en emprenedoria i lideratge. L'objectiu principal d'aquest projecte és la revitalització lingüística a través d'iniciatives d'emprenedoria social. S'empoderarà els participants per tal que assoleixin les eines necessàries per iniciar i sostenir projectes relacionats amb la llengua.

Cumasú + Impacte vol abordar directament la situació d'emergència lingüística de les dues llengües dotant els alumnes de les habilitats necessàries per crear grups comunitaris i infraestructures que potenciïn l'irlandès i el català. En la mesura que se centra en la construcció de lideratges joves, el projecte adopta un enfocament proactiu a l'hora d'abordar la bretxa generacional pel que fa a l'ús de la llengua. Invertir en la joventut assegura un impacte sostenible i a llarg termini, ja que aquestes persones es convertiran en defensores i catalitzadores lingüístiques dins de les seves comunitats.

Aquesta beca, inclosa dins el programa Erasmus+ de la Comissió Europea, consta d'un programa en línia de 9 tallers. A més, es farà una estada a Dublín i una altra a Barcelona, on s'oferiran formacions sobre la gestió de projectes, la sostenibilitat de la planificació, el creixement estratègic i el pensament emprenedor.

S'hi poden inscriure joves d'entre 18 i 25 anys de qualsevol territori de parla catalana que tenguin un nivell d'anglès suficient (mínim el B2). Es valorarà el potencial de lideratge en l'abordatge dels problemes de la llengua catalana i el compromís dels alumnes amb la preservació de la llengua.

Un cop conclogui el curs, que es farà del març del 2025 al gener del 2026, els alumnes hauran adquirit competències relacionades amb la resolució de problemes, la planificació, la gestió i l'avaluació de la sostenibilitat dels projectes. Totes aquestes habilitats els permetran millorar les competències emprenedores i de lideratge i els empoderarà per crear nous projectes.