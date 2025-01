L’ANC presenta el full de ruta 2025 amb un pla per fer la independència d'aquí a tres anys

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentat el nou full de ruta, que proposa un pla per fer la independència de Catalunya a les pròximes eleccions al Parlament català l’any 2028. En un acte polític a l’Ateneu Barcelonès, membres del Secretariat Nacional i coordinadors de comissions han exposat «una estratègia viable i creïble» que esbossa els passos a fer en el front civil, institucional i internacional per desfermar el nou embat per la independència i per defensar la República Catalana.

«Només una Catalunya forta guanyarà la independència». Amb aquest propòsit l’Assemblea vol recuperar el múscul del moviment canalitzant la indignació ciutadana: «Per combatre els nefastos efectes de ser un país ocupat, la independència és l’única solució».

El nou full de ruta, on hi ha una clara aposta per la desobediència civil i la lluita no violenta, indica que per al nou embat és indispensable que el moviment civil per la independència recuperi «la capacitat de paralitzar i controlar el país que va demostrar el 3 d’octubre de 2017». Així mateix, també apunta la necessitat d’aconseguir una majoria electoral determinada a fer efectiva la independència en el cicle electoral vinent i esbossa «una profunda regeneració democràtica» per a aconseguir-ho. Finalment, destaca la importància d’intensificar la internacionalització del conflicte amb Espanyaper contrarestar el relat de l’Estat espanyol segons el qual el «problema català» ja s’ha resolt. L’Assemblea vol reforçar els espais de coordinació entre les entitats i els partits independentistes i proposa als partits independentistes una «Agenda per la Independència» compartida i l’exclusió dels pactes amb partits espanyolistes, que estabilitzen l’Estat espanyol.

El president de l’Assemblea, Lluís Llach, ha conclòs l’acte amb un discurs davant d’una sala plena de personalitats de l’àmbit polític independentista, amb representants de Junts, ERC, CUP, Òmnium, Intersindical, AMI, Consell de la República o la CAL.

Llach, ha començat la seva intervenció amb un crit d’alerta: «Si volem ser - si volem sobreviure com a poble -, necessitem el combat, i l’Assemblea està disposada a picar pedra, una pedra dura i cantelluda, fins a aconseguir un moviment d'alliberament nacional estructurat, possible i resolutiu». El president de l’entitat també ha volgut deixar clar que lluitaran per la independència al mateix temps que ho faran també «per enfortir els paràmetres de convivència que defineixen la nostra nació».

Llach també ha aprofitat l’acte per a dirigir-se als partits independentistes, als quals ha avisat que no demanin a l’Assemblea que participi «en la gestió autonomista de la colònia, ni en el sotmetiment que comporta». «En la lluita per la independència -ha reblat - mai més no serem la vostra crossa». Tot i la crítica, ha deixat la porta oberta a l’entesa: «Si la vostra praxi política es dirigeix envers la independència, nosaltres ja hi serem».

El president ha finalitzat el discurs convidant els catalans a sumar-se a la lluita per «un món millor» assenyalant que «l’única manera de fer-ho és treballant i lluitant per una Catalunya justa, centrada en el servei de les persones».