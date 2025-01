Posen en marxa una recollida de donatius per a ajudar La Bressola davant la situació econòmica delicada que viu l'entitat

Òmnium Cultural ha posat en marxa una recollida de donatius per a ajudar La Bressola davant la situació econòmica delicada que viu l'entitat: «És un projecte educatiu i cultural clau per mantenir viu el català a la Catalunya Nord, i hem de defensar-lo».

L’Associació La Bressola, a punt de celebrar 50 anys d’ensenyament de la llengua i la cultura catalanes a la Catalunya del Nord, denuncia l’escàs suport del Departament i la Regió davant la greu situació econòmica que pateix i reclama un suport digne. L’entitat ha decidit donar un termini de 50 dies a les dues institucions nord-catalanes perquè prenguin mesures concretes. En cas contrari, La Bressola convocarà una manifestació pels carrers de Perpinyà el dissabte 15 de març.

La Bressola gaudeix d’un model d’èxit en l’ensenyament de la llengua i la cultura catalanes, amb 1.100 alumnes repartits en 7 escoles d’educació infantil i primària i 2 col·legis d’educació secundària, i és una entitat de referència en immersió lingüística, innovació pedagògica i treball cooperatiu. La demanda per part de les famílies i dels vilatges continua creixent, però l’Associació no pot satisfer-la a causa de les dificultats econòmiques. El president de La Bressola, Guillem Nivet, ha declarat: «La Bressola vol créixer. Tenim la demanda de les famílies i dels ajuntaments, però no podem fer-ho sense el suport necessari. Les institucions han de reconèixer la importància de La Bressola per al futur de la llengua catalana a la Catalunya del Nord».

Alexandre Torra, pare d’alumne, ha afegit: «Com a pare, sé que l’educació que ofereix La Bressola i l’estima per la llengua i la cultura catalanes són vitals per al futur dels nostres fills. No podem permetre que La Bressola desaparegui. Apostar per La Bressola significa apostar pel futur de la llengua catalana».

L’economia de La Bressola es veu afectada per un desequilibri entre els ingressos i les despeses, especialment a causa de l’augment de la inflació, l’abandonament de l’Ajuntament de Perpinyà i la manca de subvencions per part de les institucions nord-catalanes. L’Associació alerta que, si no es troba una solució immediata, s’enfrontarà a una ruptura de liquiditat a partir del maig.

«El Departament i la Regió nos donen l’esquena»

El president de La Bressola, Guillem Nivet, ha detallat les reunions que s’han dut a terme amb les institucions nord-catalanes i ha lamentat l’abandonament patit per part de la Regió i el Departament. «L’economia de l’Associació està en crisi. Reclamem un suport digne per part del Departament i la Regió», ha afegit la tresorera de La Bressola, Juliette Lauduique.

L’Associació reclama que les subvencions de les dues institucions siguin, com a mínim, del 5%. Actualment, el suport del Departament i de la Regió representa un 1,1% i un 2,6%, respectivament, del pressupost global de La Bressola (4,5 milions d’euros). «Demanem dignitat. El paper de les institucions és defensar el patrimoni i la vida del país, tot el seu patrimoni, tota la seua vida, com també ho són la cultura i la llengua catalanes. I amb La Bressola, el Departament i la Regió no ho estan fent. Estem en una situació molt greu i nos donen l’esquena», ha explicat el president de La Bressola, Guillem Nivet.

La roda de premsa també ha servit per a denunciar el greuge comparatiu que pateixen els alumnes de La Bressola respecte a altres xarxes educatives immersives de l’Estat francès, com les escoles Diwan, que reben un suport superior als dels mainatges de la Catalunya del Nord per part de la Regió de Bretanya. A més, la xarxa d’escoles immersives en llengua bretona va rebre una subvenció excepcional el mes d’octubre de 200.000 euros per part de la seua Regió perquè patia una situació econòmica desfavorable. D’altra banda, el suport del Consell Departamental de Finestère o de Morbihan és econòmicament molt superior, a diferència del suport del Departament de la Catalunya del Nord amb La Bressola. El president de La Bressola, Guillem Nivet, ha apel·lat al principi d’igualtat amb altres escoles associatives de l’Estat francès que reben un suport explícit i clar de llurs institucions.

50 dies per a salvar La Bressola

La Bressola ha decidit donar un termini de 50 dies al Departament i a la Regió perquè prenguin mesures concretes. Si no s’adopten decisions polítiques, La Bressola convocarà una manifestació pels carrers de Perpinyà el dissabte 15 de març: '50 dies per salvar 50 anys de La Bressola, 50 dies per salvar el futur de la llengua catalana'.

Finalment, l’Associació informa que a partir de mitjan febrer iniciarà una campanya de captació de donatius, que implicarà tota la societat civil i empresarial.