Òmnium: «El sobiranisme té la missió de fer un gir de 180 graus per enfortir-se, i això no pot esperar quatre anys»

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha advertit que «el sobiranisme té la missió de fer un gir de 180 graus per enfortir-se», i ha afirmat que «això no pot esperar quatre anys». Ho ha expressat en un missatge adreçat als 180.000 socis que té l’entitat, en el qual ha assegurat que si es vol la «llibertat del país, l’aposta per la construcció nacional és indefugible». En aquest sentit, Antich ha remarcat que «és urgent canviar aquesta inèrcia a la deriva», referint-se al cicle polític de «desànim i frustració que ens ha paralitzat com a moviment«, i ha assegurat que «els propers quatre anys són determinants per redreçar el rumb del catalanisme i possibilitar nous escenaris futurs per a la conquesta de la llibertat».

«Depèn de nosaltres obrir aquests nous escenaris per avançar cap a una Catalunya lliure, pròspera i justa», ha argumentat, i ha emplaçat la societat civil i el catalanisme a tenir un «paper clau per impulsar nous horitzons». «Els darrers anys ho hem demostrat», ha indicat.

Ara, però, Antich considera que cal avançar en aquesta «missió de país», que no és altra que «construir un nosaltres inclusiu, que faci de Catalunya un país que se sent orgullós de si mateix». Segons el president d’Òmnium Cultural, cal emplaçar la Catalunya dels 8 milions, i cal ajudar-la a ser «més forta i cohesionada, però també més capaç per agafar les regnes del seu futur». Així mateix, ha remarcat que «la llengua és la columna vertebral de la nació», i per això ha advertit que és necessari «garantir que el català arriba a tothom«, també els 2,3 milions de catalans que manifesten que volen aprendre la llengua, però que per manca d’oferta no poden fer-ho.

«En aquesta missió ens hi hem de posar tots», ha demanat als socis. I més enllà d’això, ha fet referència al compromís que han de prendre també les institucions, els partits, la societat civil, el món empresarial i sindical, els mons de la cultura i l’educació, o el lleure i l’esport. Antich ha precisat que «això és la construcció nacional: sumar nous catalans a un país que vol tornar a ser terra d’oportunitats». Un país, ha conclòs, que ha de «fer créixer el sentiment de pertinença, aglutinar majories, combatre les desigualtats i l’exclusió, garantir la cohesió social, enfortir la llengua i la cultura per fer-les accessibles a tothom, i posar el talent i la intel·ligència col·lectiva al servei d’aquest grandíssim objectiu».