Catedràtica de la UIB insta els polítics a «arribar a acords» sobre menors estrangers no acompanyats

La catedràtica de Geografia i codirectora de la Càtedra de la Insularitat UIB-GOIB, Joana Maria Seguí, ha lamentat que «a vegades s'utilitzi» la immigració «com a arma electoral» per part de determinats partits i, sobre aquest tema, ha instat els polítics a «debatre, discutir i arribar a acords» respecte a menors estrangers no acompanyats «per a no perjudicar-los».



Seguí s'ha pronunciat així, aquest divendres, en declaracions als mitjans de comunicació, durant el seminari 'Del Sud global cap al Nord global: Causis, polítiques i impactes de les migracions a les illes de la Unió Europea'.



Aquest seminari ha estat proposat per la Càtedra de la Insularitat de la UIB-GOIB per a abordar un tema d'«absoluta actualitat, per la gran quantitat de gent que mou i, sobretot, per la gran quantitat de persones que no arriben al destí on voldrien arribar» i que, a més, «no és exclusiu del Mediterrani sinó que està mundialitzat», malgrat la qual cosa, com ha reconegut la catedràtica, «existeix afectació al Mediterrani, en general, i a les Balears, en particular, perquè com que són illes, aquest fenomen afecta més».



«La ruta atlàntica», com es coneix al camí que realitzen els migrants cap a Canàries, «o la nova ruta algeriana són perilloses, i hi ha moltes persones que no arriben a la destinació, algunes ni tan sols al port de sortida cap a les costes espanyoles», ha explicat Seguí, lamentant que hi hagi qui encara «diferenciï als migrants com una tipologia de persones estrangeres», en el que suposa «una discriminació i una segregació de les tipologies de persones estrangeres no residents que venen aquí i» que, a més, ha afegit, «a vegades és utilitzat per partits com a arma electoral».



Enfront d'aquesta situació, «els principals reptes associats a la migració són els econòmics, d'integració, d'igualtat d'oportunitats i de protecció de la infància». «Els menors estrangers no acompanyats són un tema importantíssim menor», ha assenyalat, instant els polítics a «debatre, discutir i arribar a acords», amb l'objectiu final de «no perjudicar-los».



«Fer política és parlar, pactar i arribar a consensos», ha posat l'accent la catedràtica de la UIB, reconeixent, no obstant això, que «és molt difícil donar una resposta lineal a una situació tan complexa», perquè «els països d'on venen i per on passen els migrants viuen contextos tan dispars i complicats que és molt difícil dir on s'està fallant», així com «complexa és la integració dels migrants» una vegada arriben a les costes espanyoles.



Per això, Seguí ha evitat parlar de solucions i ha reivindicat més seminaris com el que aquest divendres té lloc en Ca n'Oleo, a Palma, organitzat per la Universitat de les Illes Balears, «per a generar coneixement per a poder donar respostes informades».