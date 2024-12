Escola Valenciana guardona el poeta Marc Granell, l'Espai Joan Fuster i La Bressola per la defensa de la llengua

Escola Valenciana reconeixerà la trajectòria en defensa del català del poeta Marc Granell, l’Espai Joan Fuster i La Bressola, de la Catalunya Nord, en la XXI Nit d’Escola Valenciana, que tendrà lloc el pròxim 25 de gener a l’Auditori Casa de la Cultura de Benimodo (la Ribera) després d’haver-se ajornat per la DANA.

La Nit d’Escola Valenciana és un acte que reuneix activistes, representants institucionals i personalitats valencianes per tal de retre homenatge a les persones, col·lectius i entitats que treballen cada dia per la normalització del català. Enguany, l’esdeveniment està organitzat per Escola Valenciana i la Coordinadora de centres en valencià de la Ribera, amb el suport de l’Ajuntament de Benimodo i el Ministeri de Cultura del Govern d’Espanya.

Els periodistes Sònia Bosch Bivià i Rafa Miragal Ramón presentaran l’acte, que comptarà, a més, amb l’actuació musical de Xiomara Abelló i l’homenatge a les figures de Vicent Andrés Estellés i Didín Puig. L’accés és gratuït prèvia reserva al lloc web https://entrades.escolavalenciana.org

Guardó Josep Vicent Garcia a la trajectòria individual a Marc Granell

Escola Valenciana atorga el guardó a la trajectòria individual al poeta Marc Granell. L’entitat vol reconèixer i agrair la seua tasca poètica «perquè és una llum que ens il·lumina, el bosc on ens podem refugiar i la mar que ens inunda al desert». En aquest sentit, del seu treball destaca «que pot servir per a entendre la història i la realitat, i ser conscients que per a intentar transformar les coses cal un esforç continuat i col·lectiu».

Guardó Extraordinari: l’Espai Joan Fuster

Amb aquest guardó, Escola Valenciana reconeix el treball d’institucions i de col·lectius en la promoció i ús del català. Enguany, l’entitat reconeix la tasca de l’Espai Fuster per conservar, gestionar i difondre l’obra d’una de les figures més rellevants del pensament contemporani i, més concretament, del patrimoni cultural valencià. «El centre és una entitat de referència comarcal, de País Valencià i, fins i tot, del nostre domini lingüístic, que acumula activitats adreçades a un ventall ample de públic, des de comunitats educatives a personal investigador».

Guardó a l’Ús Social del Valencià: la Bressola i Amics de La Bressola

Aquest guardó reconeix la tasca de promoció i ús del català per part de col·lectius de diversos àmbits com són l’esport, l’audiovisual o la música. Escola Valenciana ha volgut reconéixer la trajectòria de La Bressola i Amics de La Bressola «per la tasca ingent per la nostra llengua que fan a la Catalunya Nord, pel seu empeny per bastir una escola en català feta des de les famílies i per l’alumnat, perquè són una mostra excel·lent que d’entre totes, ho podem tot».