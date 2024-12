Impulsen la campanya 'Reviscolem' per reconstruir el teixit cultural i lingüístic del País Valencià

Plataforma per la Llengua enceta una campanya de captació de fons per contribuir a reactivar projectes culturals i educatius en valencià de la zona afectada per la DANA. Amb el lema 'Reviscolem', la campanya es proposa aconseguir, com a mínim, 30.000 euros per arribar allà on no arribin les ajudes públiques ni les assegurances, sempre en contacte amb els projectes afectats per conèixer i satisfer les necessitats que tinguin en cada moment.



Per a l'organització en defensa de la llengua, és especialment greu el cop que han patit molts projectes que treballen per al valencià. Editorials, llibreries, companyies de teatre, grups musicals, muixerangues, publicacions periòdiques, biblioteques municipals i centres educatius han perdut el seu material de treball diari, i els seus pobles s'han quedat sense un patrimoni cultural i lingüístic construït durant anys amb gran esforç. En alguns casos, "ho han perdut tot i han de començar de zero", afirma Plataforma per la Llengua.

Entre els projectes afectats, la revista infantil Camacuc, guardonada amb el Premi Martí Gasull i Roig en la darrera edició, una desena de llibreries (Somnis de Paper a Benetússer, La Moixeranga a Paiporta o Samaruc a Algemesí), biblioteques com les d’Aldaia, Albal, Picanya i Paiporta, la companyia teatral de l'humorista Xavi Castillo, 30 societats musicals, o una trentena d'editorials: Afers, de manera directa, i una vintena més com Bromera, Andana o Sembra, perquè tenien gran part de l'estoc al magatzem de la distribuïdora GEA Llibres. A més d'aquests projectes, l'entitat disposa del correu reviscolem@plataforma-llengua.cat, en què tothom pot fer arribar propostes d'iniciatives que necessiten l'ajuda d'aquest fons.



Amb l'objectiu que aquests projectes recobrin la força, Plataforma per la Llengua crearà un fons solidari que anirà distribuint en funció de les necessitats no cobertes i explicant en cada moment als donants la destinació i la utilitat de les seves aportacions. Els donants que aportin 30 euros o més, podran afegir el seu nom a la llista de mecenes que es publicarà a les pàgines solidàries de La Corbella, la revista semestral de Plataforma per la Llengua.



Una camiseta solidària amb el missatge 'Reviscolem. Recobrem la força'



A més del micromecenatge, la campanya de l'entitat té dues vies més de finançament. D'una banda destinarà el 10 % de les vendes de la botiga virtual a aquest fons. D'altra banda, ha dissenyat una camiseta solidària amb el lema 'Reviscolem. Recobrem la força' que destinarà els beneficis íntegres al fons de reconstrucció cultural i que aviat es posarà a la venda.