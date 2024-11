Denuncien que un repartidor d'Uber Eats exigeix que li parlen en castellà: «M'ha empès, m'ha insultat i ha marxat»

«Avui li ha tocat al meu germà. La discriminació cap als catalans cada dia fa més por. Quina impotència!». Així ha denunciat una nova discriminació lingüística un usuari de la xarxa X en una publicació on ha adjuntat una conversa amb la seva família. A la captura de pantalla podem llegir com el seu germà acaba de patir una agressió per raó de llengua per part d'un repartidor d'Uber Eats.

El jove discriminat explica que havia demanat menjar mitjançant el servei Uber Eats. En arribar el repartidor, s'ha negat a atendre'l pel simple fet de xerrar en català: «Volia que li digués els números en castellà. I he dit que no i ha marxat».

Finalment, explica que «quan l'he començat a perseguir per dir-li que no m'ha empès, insultat i ha marxat. M'he quedat sense sopar».

«Uber Eats, espero que feu alguna cosa al respecte», ha exigit el germà del discriminat, qui, a més, ho ha posat en coneixement del servei de defensa dels drets lingüístics de la Plataforma per la Llengua.