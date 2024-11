Mallorca per la Pau exigeix al Govern que cessi l'escalada bèl·lica a Ucraïna

La plataforma Mallorca per la Pau expressa el rebuig a la nova fase d'escalada bèl·lica a Ucraïna, que «continua exacerbant el sofriment humà i amenaça, de forma cada vegada més greu, la pau i la seguretat mundial amb una guerra nuclear». Denuncia la recent decisió del president estatunidenc Joe Biden que autoritza Ucraïna a utilitzar míssils nord-americans de llarg abast per a atacar territori rus. «En un moment en el qual semblava que tornava a obrir-se la via diplomàtica per a la resolució de la guerra, aquesta decisió antidemocràtica d'un president, ja en funcions, dona ales de nou a la continuació d'una guerra que s'ha cobrat ja centenars de milers de vides. Sembla que Biden pretén deixar a la humanitat una guerra mundial com a última gesta del seu sagnant llegat com a president de la major potència bèl·lica mundial». Considera aquesta autorització una declaració de guerra que «ha incrementat la violència i la inestabilitat a la regió, fent més difícil qualsevol intent de resolució pacífica».

Mallorca per la Pau vol condemnar les decisions que es van prendre aquest dimarts per part de diversos ministres d'Afers exteriors europeus, entre els quals es trobava el ministre espanyol, Jose Manuel Albares, i en el qual s'anunciava, entre altres coses, un augment significatiu en la despesa militar. Vol mostrar «el nostre més ferm rebuig al servilisme del govern espanyol a l'OTAN i als interessos militars dels Estats Units» i exigeix al ministre d'Exteriors i al Govern de l’Estat espanyol que «cessin immediatament l'augment de la despesa militar i la seva participació en aquest nou intent d'escalada bèl·lica a Ucraïna». A més, rebutja la proposta de creació de bons de defensa europeus a la qual aquest dimarts també va mostrar el seu suport el ministre d'Exteriors. «La Unió Europea continua en la senda del militarisme i en la seva línia de menyspreu pels drets humans, la justícia social i la pau» afirma la plataforma Mallorca per la Pau. Condemna aquesta deriva i «assenyalem directament a la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen com a màxima responsable del paper criminal que està jugant la Unió Europea tant a Ucraïna com en el genocidi palestí».

«En lloc d'alimentar el discurs bèl·lic i augmentar la despesa militar», Mallorca per la Pau insta els governs a «prioritzar el diàleg, la diplomàcia i la cerca d'una solució pacífica al conflicte, que permeti la reconstrucció d'Ucraïna i el restabliment de les relacions internacionals basades en el respecte mutu i la cooperació». Reitera el seu compromís amb «la pau i la condemna a la violència en totes les seves formes i, especialment, a la perpetrada per potències internacionals amb intencions imperialistes». En aquest context, Mallorca per la Pau crida a la comunitat internacional, als governs d'Europa i de la resta del món, a assumir «la responsabilitat històrica de frenar l'escalada bèl·lica i prendre mesures urgents per a detenir aquesta guerra que ja ha causat milers de víctimes innocents».

Finalment, Mallorca per la Pau fa una crida a la ciutadania perquè es mobilitzi en defensa de la pau, «participant en iniciatives, actes i manifestacions que promoguin un futur lliure de guerres, on els drets humans i la dignitat siguin el centre de totes les polítiques internacionals. Ens estan condemnant a una guerra en la qual els morts els continuarà posant el poble. No podem permetre-ho».