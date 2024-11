[VÍDEO] Milers de persones es manifesten a Perpinyà: «Sem Catalunya Nord perquè volem!»

Clam multitudinari. Milers de persones s’han manifestat aquest dissabte a Catalunya Nord per a celebrar la seva Diada Nacional. Amb el lema ‘Sem Catalunya Nord perquè volem!’, la manifestació ha volgut reivindicar la unitat dels Països Catalans i s’ha convertit en una mostra més de solidaritat amb el desastre de la DANA del País Valencià.

La marxa, convocada enguany per l’Assemblea Nacional Catalana, el Casal de Perpinyà, l’Aire Nou de Bao, el Consell de la República i Òmnium Cultural, ha començat a les 16.00 hores a la plaça de Catalunya. S’hi han pogut veure moltes pancartes, estelades, banderes vermelles i banderes palestines en solidaritat amb el poble palestí. Alguna pancarta feia referència a la solidaritat amb el País Valencià i, al final de l’acte, que ha tengut lloc a la plaça Verdum, s’ha interpretat ‘La muixeranga’.

La manifestació d’aquest dissabte ha estat l’epicentre dels actes de commemoració del tractat dels Pirineus, del 7 de novembre de 1659, que va implicar la partició de Catalunya entre els regnes de França i d’Espanya. Segons els convocants, l’objectiu de la mobilització ha estat «defensar la terra, la llengua i la cultura i deixar ben clar que malgrat 365 anys d’ocupació francesa continuem existint!».

En aquest sentit, la portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Susanna Moreno, ha criticat que França està «folkloritzant» la llengua catalana i ha exigit que pugui ser vehicular en els territoris on es parla el català. «El futur de la Catalunya Nord no passa per París, ha de passar per la construcció d'uns Països Catalans lliures i que defensin la sobirania dels territoris i a més serveixin també com a eina d'emancipació per a la classe treballadora», ha expressat Moreno.

Després de la manifestació, està previst la celebració del concert del Correllengua, que es farà a la Casa Musical de Perpinyà. Hi participarà Remei de ca la Fresca, grup d’Arbúcies (Selva) que defineix el seu estil com «un rock visceral que festeja amb el folklore i electrònica». També hi seran presents Rumba Coumo, grup de rumba catalana de Millars (Rosselló), i la Loud DJ.

A punt de començar la manifestació #SemCatalunyaNord a Perpinyà!

Amb el cor a València #MazonDimissió pic.twitter.com/21Qo26HQ4u — Fem Catalunya Nord (@FemCatNord) November 9, 2024

La manifestació per la #DiadaCatNord avança pel centre de Perpinyà!#7NCatNord pic.twitter.com/vvQsQEAeCd — Casals i Ateneus (@CasalsiAteneus) November 9, 2024

Comença la manifestació de la Diada de Catalunya Nord !



Enguany sota el lema SEM CATALUNYA NORD, SEM PAÏSOS CATALANS



De la plaça Catalunya fins a la plaça Verdum on realitzarem l'acte polític #Diada7N #7NCatNord #DiadaCatNord pic.twitter.com/4PlSCqc5Rx — Diada Catalunya Nord (@Diadacatnord) November 9, 2024